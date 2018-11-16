تشتهر ولاية كاليفورنيا في الولايات المتَّحدة الأميركيَّة بالحرائق القاسية التي تحدث فيها كل عام، ومن المتوقَّع أن تزداد أعداد هذه الحرائق وأن تزداد قسوتها خلال العقود القادمة بسبب مشكلة الاحتباس الحراري العالمي. حول هذه الأمر، وحول الحرائق التي حصلت بتلك الولاية خلال العام الحالي، كان لنا اللقاء التالي مع البروفيسور علي صغيَّر، الخبير في علوم الكرة الأرضية، والمحاضر في الكلية الأكاديمية العربية للتربية والتعليم في حيفا.

عشرات آلاف الحرائق المدمِّرة حصلت في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتَّحدة الأميركيَّة خلال العقود الأخيرة، وربما كان أخطر تلك الحرائق هي التي حصلت خلال العام الحالي، عام 2018. 7,850 حريقًا حصل لغاية الآن هذا العام في هذه الولاية، ونيران بعضها لا تزال مُستعرةً حتَّى الآن. هذه الحرائق أبادت، في مواضع متعدِّدة بتلك الولاية، ولغاية الآن، مساحة من الغابات تزيد عن 6,750 كيلومترا مربَّعا، أي ما يُقارب ثُلث مساحة دولة إسرائيل، هذا بالإضافة إلى عشرات القتلى والجرحى والمُشوّهين، والأضرار والخسائر المادِّيَّة والاقتصادية، والمشاكل الصِّحِّيَّة النَّاجمة عن الرَّماد والسِّناج المُتطايرَيْن في الهواء، والغازات المُنبعثة من الحرائق، والخراب الشَّامل أو شبه الشَّامل في دور السُّكنى والمباني العموميَّة والبُنَى التَّحتيَّة. موسم الحرائق هذا العام، من ناحية مساحات الغابات التي أُبيدَت، هو أكثر مواسم الحرائق دمارًا وهَوْلًا في تاريخ ولاية كاليفورنيا. حوالي ثلاثة مليارات دولار أميركي صُرِفَتْ خلال هذا العام في مكافحة هذه الحرائق وإخمادها، ولغاية الآن لم تتمّ السَّيطرة كليًّا على عدد منها، ومن المتوقَّع أن تزداد أعداد هذه الحرائق خلال العقود القادمة، وأن تشتدَّ حدَّتُها وأن تتفاقم ضراوتُها بسبب مشكلة الإحتباس الحراري العالمي التي تعاني منها الكرة الأرضيَّة بشكل عام، وولاية كاليفورنيا بشكل خاص، وهنالك أَبحاثٌ تقول إنَه من المتوقَّع، أن تزداد نسبة حدوث الحرائق في هذه الولاية، بسبب هذه المشكلة، بمقدار 77% عَمَّا هي عليه الآن عند نهاية القرن الحالي، وأن تطول المدَّة الزمنيَّة للحريق الواحد، وأن تتَّسع مساحة المنطقة التي يحصل بها كلُّ حريق، وأن تزداد الخسائر والأضرار النَّاتجة عنه.لكلِّ واحد من هذه الحرائق يُعطى اسمٌ مباشرةً حين حدوثه؛ وهذا الاسم يكون عادة اسم مَعْلَمٍ محلِّيٍّ بارزٍ بسطح الأرض في النقطة التي يبدأ بها الحريق، كاسم جبل، أو بحيرة، أو نهر، أو شارع، وما شابه. غالبيَّة هذه الحرائق تنتج عن عاملٍ بشريٍّ؛ إِمَّا بسبب الإهمال؛ كعدم إِخماد النِّيران في مواضع التَّخييم، ومواضع حرق بقايا الأشجار وسائر الموادِّ العضويَّة، والسَّجائر الطائشة، وكخطوط الكهرباء السَّاقطة على الأرض وعلى أَشجار الغاب، وبعض هذه الحرائق ينتج عن الحرق الإجرامي المُتعمَّد، ولكن هنالك أيضًا عوامل أُخرى طبيعيَّة لا علاقة للإنسان بها؛ كضربات البرق، وحُمم الَّلاﭭﺎ الحارَّة في المناطق البركانيَّة، وبالرَّغم من أنَّ الحرائق تحصل في غالبيَّة ولايات الولايات المتَّحدة الأميركيَّة، إِن لم يكُن بها كلِّها، وكلَّ عامٍ عادة، إلَّا أنَّ ولاية كاليفورنيا هي أكثر تلك الولايات عُرضةً لها، وفي غالبيَّة الحالات هي أيضًا أكثرُها تضرُّرًا من ناحية المساحات المحروقة.وفيما يلي أسماء عدد قليل من الحرائق المدمِّرة التي حصلت خلال العام الحالي بولاية كاليفورنيا، مع تواريخ حدوثها والمساحات التي تضرَّرت منها:حريق كاوْنْتِي (County Fire): 30.6.2018-14.7.2018:..365,4 كيلومترًا مربَّعًا.حريق فِيْرﭼُوسُون (Ferguson Fire): 13.7.2018-18.8.2018: 392,1 كيلومترًا مربَّعًا.حريق مِنْدُوسِينُو (Mendocino Fire): 27.7.2018-18.9.2018: 1858 كيلومترًا مربَّعًا.حريق كار (Carr Fire): 23.7.2018-30.8.2018:..929,4 كيلومترًا مربَّعًا.حريق دِلْتا (Delta Fire): 5.9.2018-7.10.2018:..256,2 كيلومترًا مربَّعًا.حريق هِيْرْتْس (Herz Fire): 9.8.2018-12.9.2018:..186,8 كيلومترًا مربَّعًا.حريق كاﻣْﭗ (Camp Fire): 8.11.2018 (لا يزال مشتعلًا)..526 كيلومترًا مربَّعًا لغاية الآن.حريق وُوْلْسِي (Woolsey Fire): 8.11.2018 (لا يزال مشتعلًا): 389,8 كيلومترًا مربَّعًا لغاية الآن.حريق نِيْرْس (Nurse Fire): 8.11.2018 (لا يزال مشتعلًا):6 كيلومترات مربَّعة لغاية الآن.حريق هِلْ (Hill Fire): 8.11.2018 (لا يزال مشتعلًا): 18.3 كيلومترًا مربَّعًا لغاية الآن.من بين أشجار الغاب التي قد تتضرَّر من هذه الحرائق العاتية نذكر أشجار السِّيكُويا العِملاقة ( Sequoiadendron giganteum )، التي تنتمي إلى العائلة الصَّنوبريَّة، والتي تنمو في عدد من المناطق بولاية كاليفورنيا. هذه الأشجار هي أكبر الكائنات الحيَّة التي تعيش على وجه الأرض عُمرًا؛ فأعمار القديمة منها يزيد عن 2,000 عام، وارتفاع الشَّجرة الواحدة منها قد يصل إلى 90 مترًا أو أكثر، وقُطرها قد يزيد عن عشرة أمتار. ألحرائق قد لا تُؤذي أشجار السِّيكُويا الباسقة، بسبب قشرتها السَّميكة، ولكنَّا تُبيد الأشتال الصَّغيرة القصيرة.خلال العقود الأخيرة ازدادت أعداد ضحايا الحرائق، وازدادت أيضًا الخسائر المادِّيَّة في الممتلكات والمباني بولاية كاليفورنيا، ومرجع ذلك إلى البناء المتزايد في أطراف المدن ومناطق الغابات بسبب الازدياد السُّكَّاني والطَّلب المتزايد على دور السُّكنى.كاليفورنيا: ألموقع والمناطق المناخيَّةتقع هذه الولاية على شاطئ المحيط الهادئ في الطرف الجنوبي الغربي للولايات المتحدة الأميركية. مساحتها 423,970 كيلومترا مربَّعا، وبلغ عدد سكَّانها عام 2017 طبقًا للتَّقديرات التي أُجرِيَت خلال ذلك العام حوالي 39,536,653 نسمة.تمتدُّ في طرفها الغربي رقعة سهليَّة ساحليَّة ضيِّقة ومتعرِّجة على المحيط الهادئ، وتنتصب مباشرة عند أقدامها الشَّرقيَّة سلسلة جبليَّة هي "سلسلة جبال الشَّاطئ"، وتقع إلى الشَّرق منها منطقة سهليَّة منخفضة محصورة بين الجبال هي منطقة "الوادي المركزي أو الوادي الكبير"، الذي يجري في قسمه الشِّماليِّ مُتَّجها نحو الجنوب "نهر سَكْرَمِنْتُو"، ويجري في قسمه الجنوبيِّ مُتَّجها نحو الشِّمال "نهر سان خْواكِيْن"، ويلتقي هذانِ النَّهران إلى الشَّرق من مدينة سان فْرانْسِيسكُو، ويصبُّ مجراهما الموحَّد في الخليج الواقع إلى الغرب من تلك المدينة على شاطئ المحيط الهادئ. إلى الشَّرق من "السَّهل المركزي" تنتصب "جبال سِيِيْرَا ﻧﭭﺎدَا" الثَّلجيَّة، وأعلى قممها هو "جبل وِتْنِي"، الذي يرتفع 4,421 مترًا فوق سطح المحيط. إلى الجنوب من هذه الجبال تقع "صحراء مُوْهَاﭭﻲ" الحارَّة والقاحلة. إلى الشِّمال من "السَّهل المركزي"، وفي الطَّرف الشِّماليِّ الغربيِّ لولاية كاليفورنيا، ترتفع "جبال كْلامَاث"، وأعلى جبالها هو "جبل إِدِّي"، وارتفاعه هو 2,751 مترا فوق سطح المحيط الهادئ. إلى الشَّرق من هذه الجبال، وفي الطَّرف الجنوبيِّ الشَّرقيِّ لهذه الولاية، يمتدُّ الطَّرف الجنوبيُّ ﻟ "جبال كاسْكَاد"، وأعلى قممها هي قمَّة "جبل شَاسْتَا" البركاني، التي ترتفع 4,322 مترًا فوق سطح المحيط الهادئ، وإلى الشَّرق منها تمتدُّ "هضبة مُودُوْك" البُركانيَّة، وأعلى قممها هي "قمَّة إِﻴﭼَﺎل"، التي يعني اسمها "قمَّة النَّسر"، ويبلغ ارتفاعها 2,327 مترًا فوق سطح المحيط الهادئ.من أشهر مدن هذ الولاية ، سان دْﻴِﻴﭼُو في الطَّرف الجنوبي للساحل على المُحيط الهادئ، ولُوس أَنْجِلِس إلى الشِّمال منها، وسان فْرانْسِيسْكو إلى الشِّمال منها، وسَكْرَمِنْتُو، عاصمة الولاية، في السَّهل المركزي.تسود في ولاية كاليفورنيا، باستثناء صحراء مُوْهَاﭭﻲ والمناطق الشَّاهقة بجبال سِيِيْرَا ﻧﭭﺎدَا والجبال المُتاخمة لها والطَّرف الجنوبي للسَّهل المركزي، أنواعٌ مختلفة من مُناخ البحر الأبيض المتوسِّط المعروف عندنا وفي كلِّ الحوض الشَّرقي للبحر الأبيض المتوسِّط، وفي غالبيَّة المناطق المُحيطة به، وهذه كلُّها تمتاز بصيف جافٍّ وطويل عادة؛ بعض أَنواع مُناخ البحر الأبيض المتوسِّط السَّائدة هناك يمتاز بصيف حارٍّ، وبعضها الآخر يمتاز بصيف بارد، ولكنَّها كلَّها تقريبًا تمتاز بالجفاف الشَّديد وبقلَّة الرَّواسب الجويَّة مُنذ نهاية فصل الرَّبيع وحتَّى نهاية فصل الخريف. ألحرائق تحصل بهذه الولاية في المناطق التي يسود بها هذا المُناخ. في المناطق العالية بجبال سِيِيْرَا ﻧﭭﺎدَا، وكذلك في الجبال القريبة منها، يسود مُناخ شبه قطبيٍّ بارد، هو "مُناخ التُّنْدْرَا"، أَمَّا في صحراء مُوْهَاﭭﻲ، وكذلك في الطَّرف الجنوبيِّ للسَّهل المركزي، فيسود مُناخ صحراويٍّ حارٍّ وجاف، وفي بعض المناطق المُتاخمة لهاتينِ المنطقتينِ يسود مُناخ شبه صحراوي قليل المطر هو الآخر. في هذه المناطق، أي في مناطق مُناخ التُّنْدْرا البارد، وفي مناطق الصَّحاري القاحلة ومناطق أشباه الصَّحاري، قلَّما تحصل الحرائق لندرة النَّباتات الطبيعيَّة بها.أَلأسباب الدافعة للحرائق والمسببة لهاعاملانِ أَساسيَّانِ يقفانِ وراءَ حرائق ولاية كاليفورنيا، وتأثير كلِّ واحد منهما يبدو بشكل واضح في حرائق العام الحالي. أَوَّلُهُما هو وفرة المواد العضويَّة في المناطق المنكُوبة، وثانيها هو الأحوال الجويَّة السَّائدة بها.وفرة المواد العضويَّة ناتج عن اتِّساع رقعة الغابات في تلك الولاية، وعن الكثافة العالية للأشجار الحيَّة بها، وعن وفرة المواد العضويَّة القابلة للاشتعال على سطح الأرض؛ كالأعشاب، خصوصا الأعشاب اليابسة، وأوراق الأشجار والأغصان اليابسة، وكذلك عن كثرة أَشجار الغاب اليابسة في بعض المناطق، وقد قُدِّرَ عدد الأشجار اليابسة في تلك الولاية في نهاية عام 2017 ﺒ 129,000,000 شجرة، ويُعْزَى موت هذه الأشجار إلى تزامنٍ بين الحرِّ والجفاف الشَّديديْن، والرِّياح الحارَّة السَّريعة، وتأثير بعض الحشرات عليها، وربَّما كانت أكثر الحشرات ضررًا في هذا المجال هُما الحشرتانِ المعروفتانِ بالاسميْنِ "حشرة القِشرة"، أو "حشرة قشرة أشجار الصَّنوبر"، و "عثّ البراعم" أو "عثّ براعم شجرة التَّنُّوْب". ألحشرة الأولى المعروفة علميًّا بالاسم الَّلاتينيِّ "Dendroctonus ponderosae"، هي نوع من الخنافس الصَّغيرة، لونها أسود وطول الواحدة منها خمسة ملمترات تقريبا، وهي تعيش وتتكاثر تحت لحاء الأشجار، خصوصًا أشجار الصَّنوبر بأنواعه المختلفة وهي قد تقضي عليها كلِّيًّا في نهاية الأمر. الحشرة الثَّانية المعروفة علميًّا بالاسم Horistoneura hebenstreitella""، هي نوع من أنواع العثِّ، وشكلها شبيه بشكل الفراشة، وتتغذَّى يرقاتُها على أوراق الصَّنوبر والتَّنُّوْب وقد تسبب جفاف الأشجار، الأمر الذي يفسح المجال أمام "حشرة القِشرة" كي تغزو هذه الأشجار وأن تُميتها خلال مدَّة قصيرة.ألعامل الثَّاني هو الأحوال الجويَّة السَّائدة وقت حدوث الحرائق؛ فبعض المناطق بولاية كاليفورنيا عانت هذا العام، وهي لا تزال تعاني لغاية الآن، من الحرِّ والجفاف الشَّديدين، ومن الرِّياح الحارَّة والسَّريعة، يُضاف إلى كلِّ هذا تأثير الاحتباس الحراري العالمي على هذه الولاية؛ فدرجات الحرارة العُظمى والدُّنيا شهدت ارتفاعًا في مقاديرها ومعدَّلاتها بتلك الولاية بسبب ذلك، وانخفاضًا في معدَّلات الرواسب الجوِّيَّة في بعض المناطق، وهذا الأمر يزيد الطِّين بلَّة، ويزيد احتمالات وقوع الحرائق القاسية والطَّويلة والمدمِّرة.تُعاني ولاية كاليفورنيا من نوعينِ من الرِّياح الحارَّة والجافَّة والسَّريعة خلال أشهر الرَّبيع والخريف، وهذانِ النَّوعانِ هُما "رياح ديابْلُو" "Diablo Winds"، واسمها منسوب إلى "جبل ديابلُو" "Mount Diablo"، القريب من مدينة سان فْرانْسِيسكُو، وهي تهبُّ منه ومن المناطق المُحيطة به هابطةً باتجاه المناطق السَّاحليَّة، وهي تنتج عن تزامنٍ بين تواجد مرتفع جوِّيٍّ، أي منطقة في الهواء ضغطها الجوِّي أعلى بكثير عَمَّا حولها، على سطح الأرض فوق بعض أنحاء الولاية، وتواجد منخفضٍ جوِّي على طول الساحل في الغرب، وهناك مَنْ يدعو هذه الرِّياح، بسبب حرِّها وجفافها وسرعتها، وكذلك بسبب دورها في أتساع رقعة الحرائق واشتداد قسوتها، بالاسم "رياح الشَّيطان" "Devil Winds". خلال هبوطها ترتفع درجة حرارتها، وكذلك حرارة وجه الأرض والكساء النَّباتي معًا، وقد يصل ارتفاع الحرارة عند وصولها إلى السَّاحل الغربي إلى 11 درجة مئويَّة، ومع ارتفاع درجات الحرارة تنخفض الرُّطوبة النِّسبيَّة للهواء كثيرًا، وهذا الأمر يزيد احتمال وقوع الحرائق الضَّارية، كما حصل ولا يزال يحصل هناك هذه الأيَّام.ألرِّياح الأُخرى هي "رياح سانْتا آنا" "Santa Ana Winds"، وهي رياح حارَّة وجافَّة جدًّا تهبط على السُّفوح الغربيَّة لجبال السَّاحل الغربي للولايات المتَّحدة الأميركيَّة خصوصًا في طرفها الجنوبي بولاية كاليفورنيا، وهي تنشأ عن تواجد كتلٍ هوائيَّةٍ باردة وجافَّة فوق منطقة الحوض الواسع، وهذه تًسبِّب تكوُّن مرتفع جوِّي محلِّي فوق تلك المنطقة، خصوصًا في فصل الخريف، كما يحصل في بعض الأوقات خلال هذه الأيَّام الحاضرة. هذه الرِّياح تخرج من ذلك المرتفع الجوِّي إلى جميع الجهات مع اتِّجاه دوران عقارب السَّاعة، وهي تكون سريعة وجافَّة وحارَّة جدًّا، وكثيرًا ما تُسَجَّلُ أعلى درجات الحرارة وأدنى مقادير الرُّطوبة النِّسبيَّة السَّنويَّة للهواء على طول السَّاحل الغربي بولاية كاليفورنيا أثناء هبوبها، وهي من أهم عوامل انتقالِ ألسُنِ الَّلهيب وقت وقوع الحرائق من موقع لآخر، ومن أهم عوامل اتِّساع رُقع المساحات المنكوبة بالحرائق، وهنالك مَنْ يدعوها، هي الأُخرى، بسبب ذلك، بالاسم "رياح الشَّيطان"، وهي فعَّالةٌ عادة خلال أشهر الخريف، ولكنَّها قد تهبُّ خلال كلِّ أشهر السَّنة، وهي شبيهةٌ، بسبب هبوطها على السُّفوح الغربيَّة لجبال السَّاحل الغربي للولايات المتَّحدة ﺒ "رياح الفِيْن" (Foehn Winds) المعروفة التي تهبط سريعةً على سفوح جبال الألب بقارَّة أوُروﭙﺎ.