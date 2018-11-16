بمناسبة, اليوم, العالمي, للسكري:البروفيسور, نعيم, شحادة, يدعو, الى, تسليط, الضوء, الى, آفة, انتشار, السكري,

صادف يوم أمس الأول الإربعاء (14.11.2018) اليوم العالمي للسكري الذي حدّده الإتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية، والذي تنظم فيه فعاليات ونشاطات مختلفة للتوعية بخصوص أخطار مرض السكري وحقوق الإنسان ، وأسلوب الحياة العصري ، وعلاقة السمنة بمرض السكري والسكري لدى الأطفال وعلاقة السكري بسوء التغذية وغيرها من مواضيع متعلقة بالوقاية من السكري وطرق التعايش مع المرض والحمية الغذائية والدوائية وغيرها من مواضيع، علما أن حملة التوعية هذه يجب أن تبقى على مدار السنة وألا تكون مقصورة على يوم واحد أو أسبوع واحد.

وقد تم اختيار يوم الرابع عشر من تشرين الثاني احتفاء بذكرى ميلاد فريدريك بانتنغ الذي اكتشف ، عام 1922 ، مادة الإنسولين الضرورية لعلاج مرضى السكري وإبقائهم على قيد الحياة ، سوية مع طالبه الجامعي تشارلز بيست. وقد نال بانتنغ عام 1923 جائزة نوبل على هذا الإكتشاف وتقاسم قيمتها المالية مع بيست لأن الأخير كان ما زال طالبا جامعيا.ويواجهُ العالمُ زيادةً مستمرةً لمْ يسبق لها مثيلٌ في انتشار داء السُّكَّري (نمط 2) وعلى الرغم من وجود عدد من العوامل التي تؤثر في تطوُّر هذا الداء، إلا أنَّه من الواضح أن أكثرها تأثيراً هو سلوكيات نمط الحياة،حيث تتَّسمُ أنماط الحياة الحديثة بنقص النشاط الجسمي وقلة الحركة، وبالمقابل استهلاك الأطعمة غير الصحية، حيثُ ازداد استهلاك الأطعمة الغنية بالدسم، والمشروبات المحلاة بالسكر بشكل كبير وتناول السكريات بكثرة، وقد أشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى وجود ارتباط قوي بين استهلاك السكر عموماً (والمشروبات المحلاة بالسكر خصوصاً، بما فيها عصير الفواكه)، وزيادة حدوث داء السُّكَّري نمط 2.وتؤدي هذه العوامل مجتمعة الى السمنة وبالتالي زيادة خطر حدوث داء السُّكَّري نمط 2.وفي هذه المناسبة دعا البروفيسور نعيم شحادة مدير معهد السكري والغدد الصماء في المركز الطبي "رمبام" ورئيس المنظمة الاسرائيلية للسكري، الاطباء والمؤسسات الصحية في البلاد ووسائل الاعلام الى تسليط الضوء على افة انتشار مرض السكري. كما اشار الى ان اليوم العالمي للسكري هذا العام مختلف، وذلك بفضل تطوير توجهات جديدة في علاج مرض السكري حيث انضم هذا العام مشروع جديد وفريد من نوعه، تم إنشاؤه بهدف تلبية الاحتياجات والمساعدة الطبية "أون لاين" لمرضى السكري للناطقين بالعربية في البلاد وحول العالم حيث نصح المرضى وعائلاتهم بالدخول الى الشبكة الاجتماعية الجديدة التي تحمل اسم صحتُنا https://sehatuna.org والتي تقدّم المساعدة الطبية والدعم الاجتماعي للمرضى واهمية ذلك في التأثير الايجابي على صحتهم . وقد تمت إقامة الموقع الجديد كمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة التعاون الإقليمي، بالتعاون مع معهد "غرتنر" ويشغل فيها البروفيسور شحادة، منصب المدير المهني للمجوعات.وقال البروفيسور شحادة إن الموقع الجديد يوفر لمرضى السكري ثلاثة أبعاد من الدعم والمساعدة الطبية المجانية:شبكة اجتماعية – بإمكان مشتركي الموقع التعرف على أشخاص مثلهم، مشاركة وتقديم الاستشارة والدعم لبعضهم البعض. والحوار الذي يدور بينهم يبقى دائما تحت رقابة مديري المجموعة المهنيين.استشارة أخصائيين – المرضى مدعوون لاستشارة الأطباء المختصين في مجال السكري في أي وقت ومن أي مكان. منظومة مضامين - بإمكان مشتركي الشبكة الاجتماعية إيجاد مقالات وأدلّة حول مضوع مواجهة المرض الذي يعانون منه، مثلا، أدلّة التغذية ونمط الحياة الصحي، مقالات حول الأدوية والعلاجات الجديدة بالإضافة إلى معلومات عامة حول المرض ومواجهته.