تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بمناسبة اليوم العالمي للسكري:البروفيسور نعيم شحادة يدعو الى تسليط الضوء الى آفة انتشار السكري



  |   إعداد : محمد عوّاد   |   اضافة تعليق



صادف يوم أمس الأول الإربعاء (14.11.2018) اليوم العالمي للسكري الذي حدّده الإتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية، والذي تنظم فيه فعاليات ونشاطات مختلفة للتوعية بخصوص أخطار مرض السكري وحقوق الإنسان ، وأسلوب الحياة العصري ، وعلاقة السمنة بمرض السكري والسكري لدى الأطفال وعلاقة السكري بسوء التغذية وغيرها من مواضيع متعلقة بالوقاية من السكري وطرق التعايش مع المرض والحمية الغذائية والدوائية وغيرها من مواضيع، علما أن حملة التوعية هذه يجب أن تبقى على مدار السنة وألا تكون مقصورة على يوم واحد أو أسبوع واحد.


وقد تم اختيار يوم الرابع عشر من تشرين الثاني احتفاء بذكرى ميلاد فريدريك بانتنغ الذي اكتشف ، عام 1922 ، مادة الإنسولين الضرورية لعلاج مرضى السكري وإبقائهم على قيد الحياة ، سوية مع طالبه الجامعي تشارلز بيست. وقد نال بانتنغ عام 1923 جائزة نوبل على هذا الإكتشاف وتقاسم قيمتها المالية مع بيست لأن الأخير كان ما زال طالبا جامعيا.  

ويواجهُ العالمُ زيادةً مستمرةً لمْ يسبق لها مثيلٌ في انتشار داء السُّكَّري (نمط 2) وعلى الرغم من وجود عدد من العوامل التي تؤثر في تطوُّر هذا الداء، إلا أنَّه من الواضح أن أكثرها تأثيراً هو سلوكيات نمط الحياة،حيث تتَّسمُ أنماط الحياة الحديثة بنقص النشاط الجسمي وقلة الحركة، وبالمقابل استهلاك الأطعمة غير الصحية، حيثُ ازداد استهلاك الأطعمة الغنية بالدسم، والمشروبات المحلاة بالسكر بشكل كبير وتناول السكريات بكثرة، وقد أشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى وجود ارتباط قوي بين استهلاك السكر عموماً (والمشروبات المحلاة بالسكر خصوصاً، بما فيها عصير الفواكه)، وزيادة حدوث داء السُّكَّري نمط 2.وتؤدي هذه العوامل مجتمعة الى السمنة وبالتالي زيادة خطر حدوث داء السُّكَّري نمط 2. 

وفي هذه المناسبة دعا  البروفيسور نعيم شحادة مدير معهد السكري والغدد الصماء في المركز الطبي "رمبام" ورئيس المنظمة الاسرائيلية للسكري،  الاطباء والمؤسسات الصحية  في البلاد ووسائل الاعلام الى تسليط الضوء على افة انتشار مرض السكري. كما اشار الى ان اليوم العالمي للسكري هذا العام مختلف،  وذلك بفضل تطوير توجهات جديدة في علاج مرض السكري حيث انضم هذا العام   مشروع جديد وفريد من نوعه، تم إنشاؤه بهدف تلبية الاحتياجات والمساعدة الطبية "أون لاين" لمرضى السكري للناطقين بالعربية في البلاد وحول العالم حيث نصح المرضى وعائلاتهم  بالدخول الى الشبكة الاجتماعية الجديدة التي تحمل اسم  صحتُنا   https://sehatuna.org والتي تقدّم المساعدة الطبية والدعم الاجتماعي  للمرضى واهمية ذلك في التأثير الايجابي على صحتهم . وقد تمت إقامة الموقع الجديد كمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة التعاون الإقليمي، بالتعاون مع معهد "غرتنر" ويشغل فيها البروفيسور شحادة،  منصب المدير المهني للمجوعات.

وقال البروفيسور شحادة إن الموقع الجديد يوفر  لمرضى السكري ثلاثة أبعاد من الدعم والمساعدة الطبية المجانية:

شبكة اجتماعية – بإمكان مشتركي الموقع التعرف على أشخاص مثلهم، مشاركة وتقديم الاستشارة والدعم لبعضهم البعض. والحوار الذي يدور بينهم يبقى دائما تحت رقابة مديري المجموعة المهنيين.  

استشارة أخصائيين – المرضى مدعوون لاستشارة الأطباء المختصين في مجال السكري في أي وقت ومن أي مكان. منظومة مضامين -  بإمكان مشتركي الشبكة الاجتماعية إيجاد مقالات وأدلّة حول مضوع مواجهة المرض الذي يعانون منه، مثلا، أدلّة التغذية ونمط الحياة الصحي، مقالات حول الأدوية والعلاجات الجديدة بالإضافة إلى معلومات عامة حول المرض ومواجهته.
بمناسبة اليوم العالمي للسكري:البروفيسور نعيم شحادة يدعو الى تسليط الضوء الى آفة انتشار السكري




كلمات متعلقة

بمناسبة, اليوم, العالمي, للسكري:البروفيسور, نعيم, شحادة, يدعو, الى, تسليط, الضوء, الى, آفة, انتشار, السكري,

تابعونــا

زكي كمال :النزعات الدينية والقومية المتطرفة بين بعض العرب والمسلمين في أوروبا ستشكل خطراً مستقبليًا كبيرًا على أوضاعهم وتواجدهم زكي كمال :النزعات الدينية والقومية المتطرفة بين بعض العرب والمسلمين في أوروبا ستشكل خطراً مستقبليًا كبيرًا على أوضاعهم وتواجدهم 2018-12-14 | 07:36:39

الاعتداء المسلح على سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ في فرنسا، والذي يضاف الى...

د. حسام عمري:حصلنا على المرتبة الأولى بفضل جهود الطاقم الطبي والتمريضي ودعم الادارة وحرصنا على التطلع نحو المثالية د. حسام عمري:حصلنا على المرتبة الأولى بفضل جهود الطاقم الطبي والتمريضي ودعم الادارة وحرصنا على التطلع نحو المثالية 2018-12-14 | 10:24:46

حصل قسم العلاج المكثف في المستشفى الفرنسي في الناصرة, مؤخراً, على المرتبة...

فوائد الشمندر العلاجية والتجميلية فوائد الشمندر العلاجية والتجميلية 2018-12-14 | 10:18:36

الشمندر أو البنجر هو أحد النباتات الجذرية المزهرة، ويتوفر منه نوعان؛ الأول...

ياسر عطيلة ل-"الصنارة": "مكان"- راديو وتلفزيون وديچيتال يحقق ثورة جديدة في الإعلام المحلي ياسر عطيلة ل-"الصنارة": "مكان"- راديو وتلفزيون وديچيتال يحقق ثورة جديدة في الإعلام المحلي 2018-12-14 | 10:16:17

من يهتم بمجال الإعلام في البلاد يلاحظ في الآونة الاخيرة ان هناك اهتماما ملحوظا ...

عضو الكنيست ايتسيك شمولي يدعو الى تحرك شعبي ب"السترات الصفراء" لمواجهة موجة الغلاء الجديدة عضو الكنيست ايتسيك شمولي يدعو الى تحرك شعبي ب"السترات الصفراء" لمواجهة موجة الغلاء الجديدة 2018-12-14 | 10:12:54

دعا عضو الكنيست, ايتسيك شمولي من حزب "العمل" و"المعسكر الصهيوني" الجمهور الى...

بين ليلٍ منيرٍ وفجرٍ بهيم. - بقلم الكاتب محمد بكرية بين ليلٍ منيرٍ وفجرٍ بهيم. - بقلم الكاتب محمد بكرية 2018-12-12 | 09:32:16

بين ليلٍ منيرٍ وفجرٍ بهيم. مُقرفصٌ على حجرٍ فوقَ تلّةٍ علياء. ترجّلَ غيمٌ...

المحامي زكي كمال:نتنياهو يعمل لترسيخ الاعتقاد ان أمن وكيان اسرائيل منوط بوجوده عملاً بمبدأ تأليه القائد المحامي زكي كمال:نتنياهو يعمل لترسيخ الاعتقاد ان أمن وكيان اسرائيل منوط بوجوده عملاً بمبدأ تأليه القائد 2018-12-07 | 08:21:41

بين نشاط امني "لفترة محدودة" ضد انفاق هجومية حفرها " حزب الله "في منطقة الشمال...

د. فخري حسن:حملة الإعتقالات جاءت بعد سنتين من تحقيق الشرطة التي استندت على المستندات التي قدمناها د. فخري حسن:حملة الإعتقالات جاءت بعد سنتين من تحقيق الشرطة التي استندت على المستندات التي قدمناها 2018-12-07 | 10:38:54

"في العام 2012 سافرت مع محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة الى مولدوڤا وهناك اجتمعنا مع...

د. عماد الدين الحمروني: ما تشهده فرنسا حركة شعبية إحتجاجية قد تتسع الى عصيان مدني وتتحول الى حرب أهلية د. عماد الدين الحمروني: ما تشهده فرنسا حركة شعبية إحتجاجية قد تتسع الى عصيان مدني وتتحول الى حرب أهلية 2018-12-07 | 10:35:08

"تتجه الأنظار في فرنسا بشكل عام وفي العاصمة باريس بشكل خاص, الى ما ستؤول اليه...

الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لا يتجزأ الالتزام بقرارات الأمم المتحدة لا يتجزأ 2018-12-06 | 12:27:58

حمادة فراعنة سمٌّ سياسي زاحف قدمته الولايات المتحدة عبر مشروع قرارها إلى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رضيع 10 اشهر غرق في دلو ماء دريجات كسيفة النقب مستشفى سوروكا بئر السبع شرطة مصرع 95 مواطنا شخصا عربيا عرب حوادث حادث طرق قاتلة منذ بداية العام عامن 2015تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة دبور هدف عالمي مؤنس جراسهوبر بازل السويسري الدوري الناصرة مهاجم رفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسهدم جرافات الداخلية مدينة اللد 3 منازل عائلة شعبان حرس شرطة غضب حي التفاح كرم حجة بناء غير مرخصالناصرة دوار شهاب الدين تواجد مكيف للشرطة تظاهرة رفع شعارات بيت جحن تفجع وفاة الشابة رنا شفيق علي عاما 26 صراع مع المرض عضالاصابات حادث طرق ذاتي عرابة أورط الكرمل في حيفا مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 44 من طلابها الشاب عبد الرحمن سعيد ابو ليل وفاة فاجعة كفر قرع اثر نوبة قلبية الفحماوية اخصائية اجتماعية قسم الرفاه بلدية ام الفحم خديجة محاجنة غزالة مدينة ام الفحم مشتبهون اعتقال شبان نشأت ملحم شبهة مشتبهين مساعدة الشاب نشأت ملحم عرعره اعتقال تمديد شابين غضب استنفار هدم بيت قلنسوة المثلث الجنوبي غير مرخص ابراهيم زبارقة الطيبةطعن القدس ارمون هنتسيف عربي اطلاق نار شرطة سكين يهود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com