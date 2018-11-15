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الاسترليني يسجل أكبر هبوط أمام اليورو منذ 2006



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هوى الجنيه الاسترليني بعد أن استقال وزراء بريطانيون احتجاجا على مسودة اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما أشعل مجددا مخاوف من رحيل غير منظم لبريطانيا من الاتحاد في مارس آذار 2019.

وسجل الاسترليني أسوأ خسارة ليوم واحد أمام اليورو منذ أكتوبر تشرين الأول 2006. وأمام الين الياباني سجلت العملة البريطانية أكبر هبوط منذ أواخر فبراير شباط.
ومع تنامي المعارضة لمسودة اتفاق أعلنتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، استقال دومينيك راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد وثلاثة وزراء آخرون احتجاجا على خطة رئيسة الوزراء مما أدى إلى مبيعات في الاسترليني الذي كان يكافح بالفعل لكسب قوة دفع بعدما قالت ماي يوم الأربعاء إنها حصلت على دعم حكومتها المنقسمة بعد اجتماع لخمس ساعات.
وفي أواخر جلسة التداول، هبط الاسترليني 1.65 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2778 دولار في معاملات شديدة التقلب بعد أن سجل مستوى أكثر انخفاضا بلغ 1.2722 دولار. وأمام العملة اليابانية تراجع الاسترليني 1.63 بالمئة إلى 145.18 ين.
وهبط الاسترليني 1.84 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 88.685 بنس لليورو.
الاسترليني يسجل أكبر هبوط أمام اليورو منذ 2006




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