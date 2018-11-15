تمديد, اعتقال, منفذ, عملية, الطعن, بالقدس,

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سمح مساء اليوم بإماطة اللثام عن أنه جرى اعتقال اعتقال شابين آخرين هما الرابع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قسم المرور يواصل...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره اثر تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم السبت في مدينة...
بمناسبة عيد الميلاد المجيدة ورأس السنة نظم مدير المركز الجماهيري العربي ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قرب الساعة،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:مساء امس قام افراد من...
اصيب شاب يبلغ من العمر 40 عاماً بجراح متوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار في يركا مساء...
اصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاماً أثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة عارة ظهر اليوم السبت...
قامت مجموعة من البحارة والمواطنين ظهر اليوم السبت بانتشال جثة شاب تعرض للغرق في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انها اعتقلت شخصين يبلغان من العمر 33 و44...