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تمديد اعتقال منفذ عملية الطعن بالقدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مدد قاضي محكمة الاحتلال توقيف الفتى عبد الرحمن علي أبو جمل 17 عاماً، ليوم الأربعاء القادم، بتهمة "تنفيذ عملية طعن داخل مركز شرطة جبل المكبر"، فيما أفرجت الشرطة عن كافة أفراد عائلته باستثناء عمه.


وأوضحت محامية مركز معلومات وادي حلوة رزان الجعبة أن جلسة تمديد غيابية عُقدت للفتى عبد الرحمن، ومدده القاضي ليوم الأربعاء القادم.

وأضافت محامية المركز أن الفتى عبد الرحمن يرقد في غرفة العناية المكثفة في مستشفى "تشعاري تصديق"، حيث قامت بزيارته بعد تقديم "طلب زيارة لقاضي المحكمة".

وأضافت الجعبة أن الفتى أبو جمل في المستشفى تحت حراسة من أفراد الشرطة " على باب الغرفة وداخلها"، ولم يتم إعطائها أي معلومة عن وضعه الصحي سواء "حالته الصحية مكان إصابته سبب غيابه عن الوعي أهو بسبب الإصابة أو نتيجة التخدير"، لافتة أن الفتى موصول بالأجهزة الطبية ، ويعاني من وضع صحي صعب.

ومن جهة ثانية افرجت المحكمة عن أفراد عائلة الفتى عبد الرحمن، بعد التحقيق معهم واحتجازهم عدة ساعات، بينما مددت اعتقال عمه جمال أبو جمل ليوم غد.
تمديد اعتقال منفذ عملية الطعن بالقدس




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