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السنوار: لن نسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استقبل رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار يوم الخميس في مكتبه مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق.


وأثنى السنوار على الجهد الذي تقوم به مصر ودورها المهم، كما أطلع اللواء عبد الخالق على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن الحركة وفصائل المقاومة لن تسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على قطاع غزة.

وشدد على أهمية كسر الحصار عن قطاع غزة وحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة، مؤكداً أن مسيرات العودة مستمرة بالأساليب والأدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرة.

بدوره، أكد اللواء على جهود مصر في تثبيت وقف إطلاق النار ومواصلة العمل على رفع المعاناة عن قطاع غزة.وحضر اللقاء عضوا المكتب السياسي د. خليل الحية وم. روحي مشتهى واللواء توفيق أبو نعيم.
السنوار: لن نسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على غزة




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