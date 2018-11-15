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د.فخري حسن:نقابة أطباء الأسنان الإسرائيلية تعزز قانون القومية العنصري بتسمية مؤتمرها القادم



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استنكرت جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد ممثلة برئيسها الدكتور فخري حسن خطوة نقابة اطباء الاسنان الإسرائيلية بتسمية مؤتمرها القريب بـ"المؤتمر القومي لأطباء الأسنان في إسرائيل". وصرح رئيس الجمعية، الدكتور فخري حسن: نقابة أطباء الاسنان الاسرائيلية العامة تدعو الى مؤتمر في طب الاسنان في تل ابيب وتسميه "المؤتمر القومي لأطباء الاسنان في اسرائيل" وواضح ان التسمية ترتبط بالمضمون.


وواضح اي قومية يقصدون في ظل قانون القومية العنصري .

جمعية أطباء الاسنان العرب في البلاد عارضت ذلك وطالبت بتسميه المؤتمر "بالمؤتمر القطري لاطباء الاسنان" הכנס הארצי של רפואת השיניים בישראל "ولكن الحقيقة ان هذه النقابة تصر وتتعمد التسمية القومية فهي نقابة مسيسة وتتبع اجندة سياسية صهيونية معروفة.

لهذا فاننا ندعو جمهور اطباء الاسنان العرب الشرفاء الى مقاطعة هذا المؤتمر وعدم المشاركة فيه حفاظا على هويتنا القومية الفلسطينية والانسانية.

تصوروا لو ان جمعيه أطباء الاسنان العرب اقامت مؤتمرا علميا واسمته "المؤتمر القومي لاطباء الاسنان العرب" ماذا ستكون ردة الفعل على ذلك ؟

محاربة قانون القوميه العنصري تتطلب ادوات نضالية مختلفة على كافة الاصعدة ومنها المهنية ايضا كما هي حالتنا في مهنة طب الاسنان.

نعم لمحاربة العنصرية، نعم للحفاظ على مهنة طب الاسنان كمهنة انسانية بعيدة عن العنصرية – إلى هنا ما جاء في بيان د.فخري حسن، رئيس جمعية اطباء الاسنان العرب في البلاد.
د.فخري حسن:نقابة أطباء الأسنان الإسرائيلية تعزز قانون القومية العنصري بتسمية مؤتمرها القادم




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