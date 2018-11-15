د.فخري, حسن:نقابة, أطباء, الأسنان, الإسرائيلية, تعزز, قانون, القومية, العنصري, بتسمية, مؤتمرها, القادم,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة شرعت بالتحقيق...
رئيسة محكمة العدل العليا استر حايوت تصدر قرار بتوسيع تركيبة البت في الالتماس الذي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار جهود شرطة...
في أعقاب المصادقة على بنود القانون المتعلقة بسقايل البناء قبل قليل في لجنة العمل...
شهدت مستشفيات الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 7 مواليد حتى الآن ,...
نشرت مؤسسة "بطيرم" لأمان الاولاد مع نهاية العام تقريرها السنوي الذي يلخص حالات...
في خطوة لافتة هزت المعارضة أعلن رئيس المعسكر الصهيوني افي غاباي عن فك الشراكة مع...
تم فجر اليوم 1-1-2019 تخفيض أسعار الوقود بثماني عشرة (0.18) اغورة لليتر الواحد. وبلغ...
صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على...
أعلن عضو الكنيست دوف حنين من الجبهة الحزب الشيوعي والقائمة المشتركة صباح اليوم...