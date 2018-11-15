الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الشاب, اسماعيل, الدغمين, من, اللد,

تناشد شرطة اسرائيل الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الشاب اسماعيل الدغمين البالغ من العمر 28 عاماً من سكان مدينة اللد بعد اختفاء اثاره منذ صباح اليوم الخميس .

وجاء في بيان الشرطة ان الشاب طوله 1.70 وضعيف البنيه وشعره اسود ولون عينيه بني وكان يرتدي ملابس سوداء وقبعة بنفس اللون .من يعرف اي تفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 100 او على شرطة اللد 089782411.