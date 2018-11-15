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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب اسماعيل الدغمين من اللد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تناشد شرطة اسرائيل الجمهور بالمساعدة بالبحث عن الشاب اسماعيل الدغمين البالغ من العمر 28 عاماً من سكان مدينة اللد بعد اختفاء اثاره منذ صباح اليوم الخميس .


وجاء في بيان الشرطة ان الشاب طوله 1.70 وضعيف البنيه وشعره اسود ولون عينيه بني وكان يرتدي ملابس سوداء وقبعة بنفس اللون .
من يعرف اي تفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 100 او على شرطة اللد 089782411.
الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب اسماعيل الدغمين من اللد




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