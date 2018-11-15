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سخنين: طلاب اعدادية الحلان في رحلة حول العالم عبر "سكايب"



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شاركت  مدرسة الحلان الاعدادية في سخنين  بالحدث العالمي skype-a-Thon 2018 ،خلال 48 ساعه بتاريخ 13و14 تشرين ثانٍ .


الحدث عبارة عن رحله حول العالم عن طريق محادثات عن بعد للاحتفال بالتعلم دون حدود ،بناء علاقات جديدة وتبادل تجارب حيه.


وتجول ما يقارب صف مليون طالب حول العالم، حيث قاموا بالسفر عن طريق دروس سكايب نحو 14 مليون ميل، وهذا من اجل مساعدة اكثر من 35000 ولد محتاج، ولرفع مستوى التعليم في قرى We التي هي دول نامية بحاجه الى مستلزمات تعليمية،  الذي هو الهدف الاسمي للحدث التي به ستقوم شركه Microsoftبالتبرع بمبلغ مقابل كل 400ميل .بالاضافه لذلك الحدث يفتح قلوب وعقول الطلاب للعالم للتعرف واكتساب معلومات عن طلاب من دول مختلفه حيث قاموا بمشاركه قصص عن حضارتهم وبيئتهم ، القاء عرض للدبكة الفلسطينية ،القاء قصائد ولعب لعبة لكشف مكان الطرف الاخر.

افنان دحابرة :"الاختلاف يصنعنا مميزيين"

وعن هذا قالت معلمة اللغة الانجليزية في المدرسة افنان دحابرة :"الحدث ساعد الطلاب بمعرفة ان الاختلاف يصنعنا مميزيين وأقوى كمجتمع عالمي. حيث قاموا طلاب الصفوف السابعة، من مدرسة الحلان في سخنين، ومعلمتهم المتألقة افنان دحابرة، بزياره دول مختلفه داخل الصف عن طريق السكايب منها: الهند، الفيتنام،كولومبيا،ماليزيا،روسيا،ايطاليا،مصر،فينا،صربيا،نيجيريا، تونس،سوريا.

ويذكر ان مدرسة الحلان هي المدرسة العربية الوحيدة التي شاركت بهذا الحدث.




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