عمال, وموظفي, بلدية, عرابة, يكرمون, الرئيس, السابق, علي, عاصلة,

شهد مطعم جبلنا حفل تكريم الرئيس السابق لبلدية عرابة علي عاصله وبحضور الرئيس الجديد الحالي عمر واكد نصار اشرف عليه لجنة العمال والموطفين وبمشاركة وتقديم عشاء.

وقدم رئيس لجنة العمال والموظفين محمد داوود عاصله كلمة شكر فيها رئيس البلدية السابق علي عاصله على تفانيه بالعمل خلال الخمس سنوات والقى الرئيس السابق علي عاصله كلمة جاء فيها :انا سعيد جدا بتواجدي بينكم واقول لابا باسل عمر واكد اتمنى لك حمل الامانة بالصحة وبالنجاح والمحافظة على كل الموظفين الذي اعتبرت كل منهم اخوة واشقاء كان لي الشرف التعامل مع لجنة العمال ,كرامة الموظف والعامل هو الاساس بتقديم افضل الخدمات لان عرابة تستاهل كل خير ابتسامة الجميع في هذه اللحظات هي بشائر خير علاقتي بالرئيس الجديد متينة وقوية وستبقى كذلك "وقدم له درع.الرئيس الحالي عمر واكد :حقا عرابة تستاهل كل خير هذا مشهد حضاري كل الباد تحسدنا عليه ولم يكن صدفة اسمح لنفسي ان اقول كان على راس العمل بخلق اجواء من المحبة والتسامح والمحافظة على السلم الاهلي اخي ابو حسين علي عاصله وانا بمعيته الفضل للمرشحين سلامة البلد اهم من الانتخابات ,شكرا للجنة العمال على مواصلة اهتمامها بتكريم الرئيس المنتهية ولايته كعادتهم هذا ليس شيئا عاديا تبادل السلطة هي ثقافة حضارية متداولة هي جزء من ثقافة الناس اتمنى ان تترسخ هذه الثقافة في عرابة" وقدم له درع.