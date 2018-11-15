الفوز, في, الانتخابات, ليس, انتصاراً, على, عدو!,

الحق يجب أن يُقال.. الواقع يجب أن يوصف وبجرأة.. قبل الانتخابات بأشهر, كان هناك أبطال لم يتوجب عليهم شرح انجازاتهم وأبطال وجدوا أنفسهم يشرحون ويبرّرون.. وهناك من أبدى حماساً كبيراً وفرحا..

ورغم هذا وذاك فقد انتهت الانتخابات التي ستعود علينا بعد خمس سنوات في عام 2023.من خلال تجربة الانتخابات منذ قيام الدولة حتى اليوم, في مدننا وقرانا العربية, لم يحصل أن تم تبنّي مخطط حضاري خاصة لأجيال قادمة.. والأسوأ من ذلك ان المشاكل نفسها يتم توارثها من فائز للذي يخلفه.. على سبيل المثال, ديون بعض المجالس ما زالت تتراكم على كاهل المواطن العربي..انتهت الانتخابات ومثل كل مسرحية كانت الأدوار واضحة, بعضها غير قابل للتغيير والبعض نجح في أخذ دور بطولة جديد في المسرحية الانتخابية وانتهت المسرحية ما بين فائز وخاسر.ظهرت الانتخابات وكأنها إعلان زفاف.. لكن لا أحد يعرف إذا كان العريس الفائز سيواجه قسمته ونصيبه وقسمة ونصيب المواطن..قبل وبعد الفوز جرى إطلاق الرصاص والمفرقعات وتكسير السيارات وتهديد وزعرنة.. ومظاهر من الفوضى وحالات الطعن التي لم تتوقف حتى الآن.. وتبلبلوا بالتعبير عن الفوز والنجاح في الانتخابات على انه انتصار.. لكن الانتصار هو ضد العدو!في الأساس كنا نأمل خيراً بأننا ديمقراطيون..بأن الرئيس المنتخب سيكون رئيساً لكل المواطنين.على الفائز ان يكون, اولاً, خادماً للمواطن. أما الاحتفالات وإطلاق الرصاص وكأن فوزكم هو انتصار على عدو, فهو مرفوض. إن الانتصار يتلو معركة بين الأعداء فالنجاح في الانتخابات هو تكليف وليس تشريفا.الرئيس المنتخب هو رئيس لجميع المواطنين, من انتخبه ومن لم ينتخبه..لا تكونوا مثل بعض قيادات الدول العربية, قيادات تضرب بعضها بعضاً وتضرب مواطنيها. لنبتعد عن لغة الشوارع.. لغة الإجرام.منذ اليوم سيواجه رؤساء المجالس والبلديات "عقبات" و"عثرات" ولن تكون قليلة.. المجتمع العربي بحاجة الى بناء هيكلة المدن والقرى بشكل حضاري جديد بعيداً عن القبلية. وإلا فأعيدوا مفاتيح المجالس والبلديات الى وزارة الداخلية وكأنها ما زالت في زمن الانتداب الاستعماري..* * *بدها شوية توضيح...* اشتكت ميلانيا, زوجة ترامپ, مساعدة المستشار القومي اثر الشك فيها أنها وراء إشاعات سلبية ضدها ...... فأقالها ...... ميلانيا بدأت تسبح مع التيار.* في ذكرى إحياء المئوية على نهاية الحرب العالمية الأولى, والتي قتل فيها 18 مليون إنسان, ترامپ غاضب من اقتراح ماكرون حول إنشاء جيش أوروبي لأن التوازن العسكري لم يعد في صالح أمريكا.* حقائب قطر التي أدخلت 15 مليون دولار لغزة تذكرنا بحقائب الأمير القطري إياه عندما كان يحمل حقائب الدولارات ...... لا حاجة للحديث عن المبالغ.* حضور 1000 امرأة في ملاعب إيران لكرة القدم بعد أن فتحت أبوابها للنساء ...... مبروك.* في حافلة في إيران هدّد رجل بعض النساء لـ "دفع ثمن تعريهن". لاحقاً اتضح أن التهمة عدم ارتداء الحجاب ...... هل عرّتهن عيونه..؟* مستقبل المذيعين في خطر...... في الصين بدأ مذيع آلى يقرأ الأخبار ...... لوين رايحين؟ڤيدا مشعور