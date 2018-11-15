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الأسبوع القادم في الكنيست: اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء



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بمبادرة رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، ستعقد في الكنيست فعاليات خاصة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء. 


وحول هذا الموضوع قالت النائبة توما- سليمان: "إن إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء هذا العام سيكون تحت عنوان: 20 عامًا على قانون منع التّحرش الجنسي، حيث ستخصص اللجنة جلسة لمناقشة هذا الموضوع يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر تشرين الثّاني".  

وتابعت: "إحياء اليوم الذي أقرته الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في يوم 25 نوفمبر تشرين الثّاني، هو أمر هام ونقوم به سنويًّا للتذكير بحقنا جميعًا بحياة كريمة بلا عنف، ولرفع الوعي حول ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد المرأة بشكل خاص".

وحول الفعاليات الخاصّة التي بادرت إليها في الكنيست قالت توما- سليمان: "خصصنا يومي الاثنين والثّلاثاء لهذا الموضوع، سنفتتح يوم الاثنين 19 القادم نوفمبر تشرين الثّاني معرض صور بادرت اليه سفيرة سلوفينيا في البلاد ومن ثم سنعقد جلسة في اللجنة البرلمانيّة حول ظاهرة العنف ضد المرأة، بمشاركة عدد من السّفيرات، وسيتم خلالها طرح ومناقشة تجارب من العالم حول كيفيّة التّعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة والحدّ منها".

وأكّدت على أنها ستشدد من خلال هذا اليوم الخاص في الكنيست على أهميّة تصعيد النضال الذي تقوده لإجبار الحكومة على تحمل مسؤوليتها والقيام بمهامها من أجل حماية النساء، وتطبيق الخطّة الخمسيّة لمكافحة العنف الأسري.
الأسبوع القادم في الكنيست: اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء




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