تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-28 17:47:04 الحركة الاسلامية تختتم حملة اغاثة الايتام والمحتاجين |  2019-01-28 17:39:55 ايران تهدد بإزالة اسرائيل عن خارطة العالم |  2019-01-28 17:38:31 النائب عيساوي فريج يلتمس للعليا ضد المماطلة بالتصويت على اقتراح قانون نقابة المحامين" علامة الإجتياز" |  2019-01-28 14:50:54 أردوغان: تركيا ستصنع طائرة مسيرة مسلحة هي الأكبر حجما في العالم |  2019-01-28 14:50:24 فريق التحقيق الدولي في قضية خاشقجي يبدأ زيارته لتركيا |  2019-01-28 15:00:19 نيمار يغيب عن لقاء مانشستر يونايتد بدوري الأبطال |  2019-01-28 13:00:50 المطران عطا الله حنا : القدس تمر بكارثة حقيقية غير مسبوقة والبؤر الاستيطانية منتشرة في البلدة القديمة |  2019-01-28 12:04:09 لافروف: اللقاء المقبل حول سوريا منتصف الشهر المقبل |  2019-01-28 11:47:08 بمبادرة الطيبي - اجتماع هام في وزارة الصحة وتوضيح النقاط المتعلقة بقرار الوزارة حول الاعتراف بجامعات طب |  2019-01-28 11:11:30 تعيين أول سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين |  2019-01-28 10:50:55 أول دولة في العالم تفجر "قنبلة نووية" لاستخراج الغاز |  2019-01-28 10:50:46 اسماء الاسد تخضع لعملية جراحية لعلاج سرطان الثدي |  2019-01-28 10:09:09 نقابة المعلمين الهستدروت تعلن نزاع عمل بسبب استمرار وزارة المعارف عقد امتحانات النجاعة - الميتساف‎ |  2019-01-28 10:03:08 ارتفاع حصيلة انهيار سدّ منجمي في البرازيل إلى 58 قتيلاً |  2019-01-28 09:10:32 سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عصير أحمر يؤخر الشيخوخة ويحمي القلب ويمنع السرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتبر الرمان من الفواكه ذات الفوائد الصحية العالية للغاية، خاصة فيما يخص الجلد والشعر، فهو غني بمضادات الأكسدة، والألياف والبروتين والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والزنك والصوديوم. كما أنه غني بالفيتامينات خاصة "K" و"C" و"E".


فقد أثبتت الدراسات أن الرمان يؤخر ظهور أعراض الشيخوخة والكبر، ويمنع تساقط الشعر ويقي من أمراض القلب والأنيميا والزهايمر، كما أنه يحسن عملية الهضم، ويقوي العظام ويحافظ على مستوى السكر بالدم، وكذلك المستوى المعتدل لضغط الدم. كما ثبت أن عصير الرمان يمنع تطور خلايا سرطان البروستانا، إضافة إلى أنه يحمي الشرايين ويمنع تكون الجلطات.

وبحسب موقع "Organic Facts"، فإن عصير الرمان يعود بالنفع علينا من خلال 9 خصائص:


1- يؤخر الشيخوخة.. فعصير الرمان يؤخر ظهور علامات التقدم في السن والتجاعيد، وذلك لأنه يحفز إعادة تكون خلايا الجلد ويمنع ظهور تصبغات الجلد والبقع الداكنة.

2- يمنع سقوط الشعر.. فتناول عصير الرمان بشكل منتظم له تأثير السحر على الشعر. فهو يقوي بصيلات الشعر، مما يقلل من تساقطه، كما أنه يضفي حيوية ولمعان على الشعر.

3- يحسن من صحة القلب.. فعصير الرمان معروف بأنه "عصير صديق للقلب"، نظراً لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تقلل مستوى الكوليسترول الضار وتزيد من مستوى الكوليسترول النافع، وتمنع الالتهابات في بطانة الأوعية الدموية، كما يقي من تكون الجلطات في الشرايين.

4- يقلل من الأنيميا.. عصير الرمان مصدر جيد للحديد، لذا فهو يقضي على نقص الحديد في الجسم، لذا فهو يقلل من الأنيميا، كما أنه يزيد من كريات الدم الحمراء في الجسم.

5- يساعد على الهضم.. عصير الرمان يساعد في تسهيل عملية الهضم وانتظام عمل المعدة والأمعاء، كما أنه يعطي شعوراً بالشبع ويكبح نوبات الجوع.
6- يحسن من صحة العظام.. عصير الرمان يساعد في التخلص من أعراض الالتهابات ويقي من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

7- يقلل ضغط الدم.. يساعد عصير الرمان في تقليل ضغط الدم المرتفع ويحافظ عليه في مستوى قياسي.
8- يقي من السرطان.. أثبتت الدراسات أن عصير الرمان يقي من العديد من الأورام السرطانية التي تصيب القولون والرئة والبروستاتا والصدر. فشرب كوب واحد من عصير الرمان يومياً أوقف تطور سرطان البروستاتا لدى الرجال، بحسب الدراسات.

9- يعالج الزهايمر.. عصير الرمان مفيد جداً لصحة المخ، فهو يمنع التهاب الأعصاب التي تسبب تلف بالمخ، وتؤدي لظهور مرض الزهايمر، كما أنه يقوي الذاكرة.

إلا أن الأطباء لا ينصحون بالإكثار من عصير الرمان لمرضى السكري، نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر، فيمكن لمرضى السكري تناوله بانتظام لكن بكميات قليلة.
عصير أحمر يؤخر الشيخوخة ويحمي القلب ويمنع السرطان




كلمات متعلقة

عصير, أحمر, يؤخر, الشيخوخة, ويحمي, القلب, ويمنع, السرطان,

تابعونــا

تحذيرات طبية.. قبلة على فم رضيعة كادت أن تقتلها تحذيرات طبية.. قبلة على فم رضيعة كادت أن تقتلها 2019-01-28 | 14:50:36

دعت أم بريطانية الأهالي ليأخذوا حذرهم جيدا، بعدما كادت قبلة على فم رضيعتها أن...

10 أطعمة "سحرية" تبعد النوبات القلبية وتصلب الشرايين 10 أطعمة "سحرية" تبعد النوبات القلبية وتصلب الشرايين 2019-01-28 | 13:00:46

يمكن للتغذية الجيدة أن تقلل فرص الإصابة بالكثير من الأمراض، من بينها أمراض القلب...

"الثوم الأسود" كنز صحي خارق لا نعرفه "الثوم الأسود" كنز صحي خارق لا نعرفه 2019-01-28 | 10:50:35

للثوم الأبيض الذي نعرفه فوائد صحية وغذائية لا تحصى، غير أننا قد لا نعرف أن هذه...

سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! 2019-01-28 | 09:10:32

وجد العلماء لأول مرة أن البكتيريا المسببة لنزيف اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى...

دراسة تكشف عن خطر يحدق بمحبي الوشوم دراسة تكشف عن خطر يحدق بمحبي الوشوم 2019-01-27 | 22:29:12

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة ميامي في فلوريدا، إلى أن الأشخاص الذين يشمون...

10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" 10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" 2019-01-27 | 15:00:01

يعاني ملايين البشر في العالم من ضغظ الدم، الناجم في كثير من الأحيان عن النظام...

فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني 2019-01-27 | 13:47:36

توصل باحثون أميركيون إلى أن للشاي الأسود الصيني قدرة على تفكيك الخلايا...

هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان 2019-01-27 | 10:39:32

أظهرت دراسة أميركية حديثة عمل عليها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أن...

تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي 2019-01-27 | 09:29:30

لا أحد يعتقد أن الدجاج المقلي جيدا، ولكن معظم الناس يرون أنه لا بأس من تناوله في...

فاتورة طبية باهظة تكشف فضائح النظام الصحي الأميركي فاتورة طبية باهظة تكشف فضائح النظام الصحي الأميركي 2019-01-26 | 23:38:10

نُقلت الأميركية نينا دانغ إلى المستشفى في نيسان/أبريل الماضي بعد تعرّضها لحادث...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجار طلاب احدى مدارس قرية عيلبون اصابات اعتقالات الشرطة التحقيق افتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام مصرع عربيا حوادث الطرق القاتلة منذ بداية العام 2016 شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة اختفاء اثار الشاب هيثم طيارة جسر الزرقاء اعمال تمشيط نادي الليونز الناصرة تبادل رئاسة حفل مشاركة واسعة مدينة مصرع رجل حادث انقلاب تراكتور مسعدة مجد شمس اسعاف شرطة عطلة صيفية يخرجون طلاب رياض الاطفال المرحلة الابتدائية العام الدراسي سيارات كفر مندا احتراق النار حي المعاصر دكتور مالك خطيب طبيب اسنان التهم الموجهة ضده اعتقال شاب سائق دراجة نارية بشبهة دهس فتاة في ام الفحمشاحنة انقطاع تيار كهربائي احتراق محطة وقود طمرة كاد يحدث كارثةحادث طرق مروع طريق قرب ايلات مصرع اصابة اخرين مستشفى الشرطة مجلس عيلبون مرحلة حاسمة حل السلطة المصادقة على الميزانية أبو غوش تنكيل وضعها وعاء طفلة رضيعة القدس لائحة اتهام أب دلو مغلق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com