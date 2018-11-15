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بايرن ميونخ يضع عينه على زيدان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتطلع بايرن ميونخ، بحسب عديد الأنباء، لتعيين مدرب جديد لقيادة الفريق خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش، الذي يعاني مع البافاري منذ بداية الموسم الحالي.


وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مجلس إدارة بايرن ميونخ وضع الفرنسي زين الدين زيدان، كهدف رئيسي، لخلافة كوفاتش.

وتحوم الكثير من الشكوك حول مستقبل المدرب الكرواتي مع بايرن ميونخ، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري، وخسر مؤخرًا كلاسيكو ألمانيا أمام بوروسيا دورتموند.

ورحل زين الدين زيدان عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا في 3 مواسم على التوالي.

وكان مانشستر يونايتد يتطلع لتعيين زيدان أيضًا في بداية الموسم الحالي، بعدما كانت الشكوك تحوم حول مستقبل مورينيو، الذي ما زال مرشحًا للرحيل عن الشياطين الحمر في المستقبل القريب.

وما زال زيدان بلا عمل منذ أن ترك ريال مدريد، وصرح مؤخرًا بأنه سيعود للتدريب قريبا.
بايرن ميونخ يضع عينه على زيدان




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