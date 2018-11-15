اغلاق, شارع, رقم, 90, قرب, البحر, الميت, بسبب, الفيضانات,

أفراد الشرطة متواجدون في المكان ويوجهون حركة المرور.الشرطة تنصح السائقين بإعتماد طرق بديلة.مرفق توثيق فيدبو- شعبة الإعلام

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم إغلاق الطريق 90 أمام حركة المرور من منطقة عين بوكيك نحو الشمال ومن تسوكي درجوت نحو الجنوب في كلا الاتجاهين إثر فيضان على الشارع.

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