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اغلاق شارع رقم 90 قرب البحر الميت بسبب الفيضانات



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تم إغلاق الطريق 90 أمام حركة المرور من منطقة عين بوكيك نحو الشمال ومن تسوكي درجوت نحو الجنوب في كلا الاتجاهين إثر فيضان على الشارع.


 أفراد الشرطة  متواجدون في المكان ويوجهون حركة المرور.

الشرطة تنصح السائقين بإعتماد طرق بديلة.
مرفق توثيق فيدبو- شعبة الإعلام
اغلاق شارع رقم 90 قرب البحر الميت بسبب الفيضانات




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