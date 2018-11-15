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اصابة شابين باطلاق نار في مصمص



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اصيب شابين بجراح طفيفة اثر تعرضهما لاطلاق نار في بلدة مصمص مساء اليوم الخميس.


الطواقم الطبية التي هرعت للمكان قدمت الاسعافات الميدانية للمصابين وتم نقلهم الى مستشفى هعيمك بالعفولة لاستكمال العلاج .

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث .




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