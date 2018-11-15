مصرع, طفل(5, سنوات)اثر, حادث, دهس, في, النقب,

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه اثر تعرضه للدهس في احدى التجمعات البدوية في النقب مساء اليوم الخميس .

وبحسب البيان الذي وصل من الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن وصول طفل الى عيادة محلية في احدة التجمعات البدوية , الطاقم وصل للمكان لمحاولة انقاذ الطفل وتم اعلان وفاته بعد فشل جميع المحاولات ".دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .