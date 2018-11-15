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مصرع طفل(5 سنوات)اثر حادث دهس في النقب



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لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه اثر تعرضه للدهس في احدى التجمعات البدوية في النقب مساء اليوم الخميس .

وبحسب البيان الذي وصل من الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن وصول طفل الى عيادة محلية في احدة التجمعات البدوية , الطاقم وصل للمكان لمحاولة انقاذ الطفل وتم اعلان وفاته بعد فشل جميع المحاولات ".

دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع طفل(5 سنوات)اثر حادث دهس في النقب




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