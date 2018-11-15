المعارف للمدارس - ممنوع ادخال الطلاب هواتفهم النقالة خلال امتحانات البجروت والمخالف سيعاقب

أصدر قسم الامتحانات في وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس مرسوما وزاريا عمم على المدارس يحوي تعليماته وارشادات للمدارس خلال امتحانات البجروت للعام 2018 - 2019 .

وشدد مرسوم الوزارة على منع الطلاب من حيازة هاتف نقال خلال ساعات الامتحان , والتشديد على عدم ادخال الطلاب هواتفهم النقالة خلال الامتحان تحسبا لتسريبها عن طريق تصويرها بالهاتف النقال الظاهرة التي تعاملت معها الوزارة في الفترة الاخيرة خلال امتحانات البجروت .واكدت الوزارة في مرسومها ان كل طالب يتم ضبط هاتف بحوزته ( حتى لو لم يكن يستعمله) خلال الامتحان سيتم الغاء امتحانه على الفور واخراجه من الصف , كما وان الوزارة هددت بانها قد تفرض عقوبة منع الطالب الذي يخالف القانون ويشتبه بضلوعه بتسريب امتحان , من التقدم لامتحان البجروت لموسمين متتاليين .