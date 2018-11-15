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المعارف للمدارس - ممنوع ادخال الطلاب هواتفهم النقالة خلال امتحانات البجروت والمخالف سيعاقب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أصدر قسم الامتحانات في وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس مرسوما وزاريا عمم على المدارس يحوي تعليماته وارشادات للمدارس خلال امتحانات البجروت للعام 2018 - 2019 .


وشدد مرسوم الوزارة على منع الطلاب من حيازة هاتف نقال خلال ساعات الامتحان , والتشديد على عدم ادخال الطلاب هواتفهم النقالة خلال الامتحان تحسبا لتسريبها عن طريق تصويرها بالهاتف النقال الظاهرة التي تعاملت معها الوزارة في الفترة الاخيرة خلال امتحانات البجروت .

واكدت الوزارة في مرسومها ان كل طالب يتم ضبط هاتف بحوزته ( حتى لو لم يكن يستعمله) خلال الامتحان سيتم الغاء امتحانه على الفور واخراجه من الصف , كما وان الوزارة هددت بانها قد تفرض عقوبة منع الطالب الذي يخالف القانون ويشتبه بضلوعه بتسريب امتحان , من التقدم لامتحان البجروت لموسمين متتاليين .




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