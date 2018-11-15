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تامر حسني يكشف تفاصيل قصة حبه لبسمة وكيفية تعارفهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الفنان المصري تامر حسني لأول مرة تفاصيل تعارفه على زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، وكيف بدأت قصة حبهما.



تامر قال، خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة DMC، إنه قابل بسمة في إحدى حفلاته، “كشكول” يحتوي على صوره وعلى رسائل حب وجهتها إليه.


وأضاف أنها أخبرته أنها تحبه منذ طفولتها وتعلق صوره في غرفتها، أنها كانت تحلم بالارتباط به وتكتب له رسائل حب وكأنه خطيبها وزوجها المستقبلي.


وعن اعتزال بسمة الفن بعد زواجهما، أكد تامر أن بسمة أخبرته أنها دخلت مجال الفن خصيصا لكي تقابله وتغني معه، مؤكدا أنه يحب الاستماع للأغاني التي قدمتها في برنامج “ستار أكاديمي” خاصة الأغنية الخاصة بالطفولة.


وكشف أن بسمة تغير عليه ولكنها لا تشك فيه، لافتا إلى أنه يعذرها في ذلك نظرا لكثرة الشائعات التي تطلق حوله.


أما عن صفة النكد، قال الفنان المصري مازحا أنها توجد في زوجته مثل باقي النساء، إلا أنه أكد أنها ليست امرأة نكدية لكنها أحيانا ما تمنحه جرعة نكد تستمر لعدة أيام، فيمازحها في ذلك الوقت بقوله: “عملالنا نكد ايه النهاردة يا حبيبتي؟”.


يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل عام 2012، ورزق منها بثلاثة أبناء هم “تاليا، وأمايا، وآدم”.




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