تناوبت, على, افتراسها.., فهود, وضباع, تنهش, ظبية, حية!,

شاهدت مجموعة من السياح حادثا دمويا أليما في حديقة كروغر الوطنية بجنوب أفريقيا لكن المجموعة لم تحرك ساكنا أمام مشهد من قانون الغاب القاسي.

وصور الفيديو الفظيع أحد شهود العيان من مجموعة السياح، بعدما سمع أصواتا غريبة تصدر، وحين ذهب إلى مصدر الصوت صدم بما شاهده وبدأ التصوير.وتظهر المشاهد الأولى للفيديو فهدين ينهشان ظبية حية وهي تحاول الخلاص من أنيابهما، وبقيت الظبية حية رغم مواصلة الفهدين نهشها لعدة دقائق.كما يظهر الفيديو هروب الفهدين، بعد أن طردتهما مجموعة من الضباع، وانهالت نهشا بدورها على جسد الظبية الحية التي بقيت تحاول الفرار.ولم يستطع الكثير من السياح في هذه الرحلة النظر إلى هذا المشهد القاسي الذي تفترس فيه فهود وضباع ظبية حية!