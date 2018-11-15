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الطريقة المثالية للحفاظ على الوزن بعد إنهاء الحمية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بالرغم من أن فقدان الوزن هو أمر صعب ويتطلب الكثير من العمل، فإن التحدي الحقيقي هو الحفاظ على الوزن الجديد على المدى الطويل.



ويطرح الكثير من الناس أسئلة بشأن النظام الغذائي الذي يجب عليهم اتباعه بعد فقدانهم الوزن، وهل يجب الإبقاء على نفس الحمية أم تغييرها.


وقد أظهرت دراسة جديدة أن مفتاح الحفاظ على فقدان الوزن هو التخلص من الكربوهيدرات، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.


وتوصل باحثون من مستشفى بوسطن للأطفال في أميركا، إلى أن تناول عدد أقل من الكربوهيدرات يزيد من عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها، وبالتالي يساعد على الحفاظ على الوزن لفترة أطول.


وشملت الدراسة 234 من البالغين، الذين يعانون من زيادة الوزن، والذين أتموا حمية غذائية لتخفيض الوزن لمدة 10 أسابيع.


واتبعت 3 مجموعات من المشاركين نظاما غذائيا جديدا، الأول عالي الكربوهيدرات، والثاني معتدل، والثالث منخفض لمدة 20 أسبوعا.


فكانت النتيجة، أن الأشخاص الذين اتبعوا حمية منخفضة الكربوهيدرات كانوا يحرقون حوالي 250 سعرة حرارية في اليوم أكثر من غيرهم، وبالتالي استطاعوا الحفاظ على نفس أوزانهم.




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