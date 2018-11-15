تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-23 19:47:19 اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا |  2019-01-23 22:03:28 رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي |  2019-01-24 00:01:15 الكابينت يسمح بدخول اموال قطر الى غزة |  2019-01-23 21:58:14 المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ |  2019-01-23 21:56:29 نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة |  2019-01-23 22:30:59 اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد |  2019-01-23 22:13:21 مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي فيتور ٢٠١٩ |  2019-01-23 20:24:19 وليد ذياب:اذا المتدينون قادرون ان يجلسوا في الحكومة نحن نستطيع أيضاً |  2019-01-23 19:07:34 كيف رد مدير أعمال هيفاء وهبي على تصريح مايا دياب!! |  2019-01-23 19:03:24 علاج نقص هذا الفيتامين يحمي من أمراض الرئة والإنفلونزا |  2019-01-23 18:59:53 دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة |  2019-01-23 18:34:11 الناصرة:المجلس البلدي يعقد جلسته الاولى للتصويت على تعيين نواب الرئيس |  2019-01-23 18:30:55 طائرات مجهولة تصوّر قاعدة جوية سرية |  2019-01-23 16:29:29 موسكو ترد على واشنطن.. وتكشف صاروخها الجديد للعالم |  2019-01-23 12:01:39 الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو.. رئيس الشيشان يهدي "الطفل الخارق" مرسيدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أهدى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، سيارة مرسيدس فاخرة، لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام، مكافأة له على إنجاز رياضي شاق.



وأظهر مقطع فيديو نشره الطفل رحيم كورييف عبر حسابه في إنستغرام، قديروف وهو يقدم مفتاح سيارة مرسيدس كهدية للطفل.


وتحدث قديروف مع كورييف قائلا: "دع والدك يأخذك بجولة في هذه السيارة. تستحق أن تركب مرسيدس بيضاء".


وجاء تكريم قديروف للطفل الشيشاني بعد تمكنه من القيام بـ4105 تمرين ضغط في زمن لم يتجاوز الساعتين و25 دقيقة، وفق ما نقلت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية.


وسيكرر كورييف تجربته الأسبوع المقبل، على أمل دخول "السجل الروسي للأرقام القياسية".




كلمات متعلقة

فيديو.., رئيس, الشيشان, يهدي, "الطفل, الخارق", مرسيدس,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هبة بسام عبود شفاعمرو الطالبة وزير التعليم بينيت تخنيون مدرسة اكمال تعليمها جلجولية افعى على الشرطي دارين عابد كوثر جرتلي الرينة نتسيرت عيليت ضحيتا حادث الطرق قرب صفورية طعن عمال عرب ديمونا يهودي عنصري قومي اصابة تصريح مدعي داعش خلية تشكيل الناصرة شبان 5 عائلة سليمان المحكمة موسى بصول اعتقال شاب ابو سنان قرية دهس شرطي عمله خلال سياقة رخصته مسحوبة ملغية شجرة الميلاد طرعان اضاءة حفل قرية السبت مصرع عامل عربي منطقة الناصرة سقط من ارتفاع شاهق كفر كنا اردني الاصلمفرق الموت مظاهرة احتجاج شارع شقيب السلام قرب منطقة النقب حوادث طرققاصران تحطيم زجاج مدرسة تخريب ممتلكات الطيبة مدينة لائحة اتهام محكمة مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش ثانوية البيان سخنين تحتفل تخريج الفوج الثامن من طلابها مدرسة مدينة اصابة الطيرة اطلاق نار شاب متوسطة اسعاف شرطة طرعان مظاهرة اعتقال شابين وقفة المسجد الاقصى القدس تضامن محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com