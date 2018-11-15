أهدى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، سيارة مرسيدس فاخرة، لطفل يبلغ من العمر 5 أعوام، مكافأة له على إنجاز رياضي شاق.

وأظهر مقطع فيديو نشره الطفل رحيم كورييف عبر حسابه في إنستغرام، قديروف وهو يقدم مفتاح سيارة مرسيدس كهدية للطفل.وتحدث قديروف مع كورييف قائلا: "دع والدك يأخذك بجولة في هذه السيارة. تستحق أن تركب مرسيدس بيضاء".وجاء تكريم قديروف للطفل الشيشاني بعد تمكنه من القيام بـ4105 تمرين ضغط في زمن لم يتجاوز الساعتين و25 دقيقة، وفق ما نقلت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية.وسيكرر كورييف تجربته الأسبوع المقبل، على أمل دخول "السجل الروسي للأرقام القياسية".