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نقل محافظ جنين إلى نابلس ونقل محافظ نابلس إلى جنين



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 أعلن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفلسطينية الفريق اسماعيل جبر، أنه تقرر نقل كلاً من اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس إلى محافظة جنين، ونقل اللواء إبراهيم رمضان محافظ جنين إلى محافظة نابلس.



وقال جبر، إن هذه التنقلات تمت بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، كمرحلة أولى من عملية تنقلات المحافظين.




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