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وزراء ومسؤولون يدعون نتنياهو الى إجراء انتخابات مبكرة



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تحدث كل من رئيس حزب كلنا الوزير موشيه كحلون ورئيس حزب شاس الوزير اريه درعي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقال له انه يجب الذهاب الى انتخابات مبكِرة في اقرب وقت ممكن بتنسيق مع سائر الأحزاب. ورأى كحلون انه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل الأوضاع الراهنة ويجب تشكيل حكومة جديدة.


يذكر ان رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت يشترط بقاءه في الائتلاف الحكومي بإسناده حقيبة الجيش .

وقال رئيس الائتلاف الحكومي دافيد امسالم انه سيكون من الصعب جدا إدارة ائتلاف يضم واحدا وستين نائبا، ولكنه لا يجب الذهاب الى انتخابات طالما هناك مهام تنتظر التطبيق. 






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