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كريستيانو رونالدو طلب الزواج من صديقته جورجينا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قضى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أياما مع صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، في العاصمة البريطانية لندن، مستغلًا العطلة التي حصل عليها في فترة التوقف الدولي.



ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن "كوريو دا مانها" البرتغالية، أن كريستيانو رونالدو، طلب هذا الأسبوع الزواج من صديقته جورجينا.


وأكدت أن جورجينا أبدت موافقتها على الزواج من اللاعب البرتغالي، مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل في البحث عن فستان الزفاف.


وترتبط جورجينا بعلاقة مع كريستيانو رونالدو منذ عدة سنوات، وقد أنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وتبلغ من العمر عامًا واحدًا.


وأشارت الصحيفة إلى أن جورجينا ظهرت وهي ترتدي خاتمًا جديدًا، يقال إنه خاتم الخطوبة.


وقال مصدر مقرب من جورجينا: "لقد طلب كريستيانو أن يتزوجها، وسيكون هناك حفل زفاف، ومن يعرفون التفاصيل عددهم قليل، كل ما نعرفه الآن هو أن جورجينا تبحث عن فستان الزفاف"




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