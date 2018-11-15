النائب, أيمن, عودة, جمع, تبرعات, حررت, جزءًا, من, وقف, الاستقلال, في, حيفا,

توجه قبل شهر هيئة متولي وقف الاستقلال المحامي خالد دغش للنائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة كي يساهم بتحرير جزء من وقف مسجد الاستقلال، وهو عبارة عن شقة داخل المبني الرئيسي الذي أعلاه المسجد ذاته.وقام النائب أيمن عودة خلال الأيام الأخيرة بجمع تبرعات من شخصيات وطنية حتى تحقق المبلغ كاملا وهو ١٦٠ ألف شاقل. قام عودة بتسليمه اليوم الخميس لهيئة متولي الوقف وهم الإخوة خالد دغش، سهيل بشكار، فريد حسين وسامي شريف.وقد تعهد النائب عودة بأن يكون مع زملائه بالقائمة المشتركة عنوانًا مخلصًا لهذه القضية الوطنية بامتياز . وقال المحامي خالد دغش رئيس هيئة المتولين بأن الدولة نهبت الأوقاف الاسلامية في حيفا وعمومًا. ولَم يبق إلا القليل، وهو يشيد بما قام به النائب أيمن عودة، ويدعو إلى مواصلة الجهود، حيث أنه لا يمكن التنازل عن أي وقف، والمعركة مستمرة حتى تحرير كل الأوقاف.وهذه هي قائمة المتبرعين، كل واحد بعشرة آلاف شاقل:ابراهيم شبايطة (حطين، عيلبون)أحمد شهوان (إكسال)،بسام سالم (دير حنا)خالد حمودة (البعينة نجيدات)رائف ابو الحوف (دير حنا)، رشيد بدران (البعنة)،عيسى خوري (البروة، بئر السبع)فارس رجا خطيب (دير حنا)فتحي فوزي (أم الفحم)فواز طه (البعينة، النجيدات)فوزي نجيدات (البعينة النجيدات)غازي الحاج (كوكب)محمد نعمة (دير الأسد)مروان سليمان (البعينة نجيدات)محمد شهوان (إكسال)محمد عبد اللطيف (عبيدة) (أم الفحم).ويذكر أن مسجد الاستقلال هو من أهم معالم حيفا، وقد كان يخطب به الشيخ الجليل عز الدين القسام.