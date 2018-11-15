نجوى كرم تدعم غزة وهذا ما قالته - فيديو

بعد المعارك العنيفة التي وقعت بين غزة وإسرائيل، نشرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو دعما لغزة.

وقد إلتقطت نجوى هذا الفيديو خلال تصوير إحدى حلقات برنامج Arabs Got Talent لموسمه الجديد.وقالت نجوى في الفيديو :"نحنا وعم نصور من داخل استوديوهات الـ "ام بي سي"، قلبنا معكن، غزة الصمود، دايما بالآخر في آخر، غزة الشعب اللي ما بموت".