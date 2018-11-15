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نجوى كرم تدعم غزة وهذا ما قالته - فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد المعارك العنيفة التي وقعت بين غزة وإسرائيل، نشرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو دعما لغزة.



وقد إلتقطت نجوى هذا الفيديو خلال تصوير إحدى حلقات برنامج Arabs Got Talent لموسمه الجديد.


وقالت نجوى في الفيديو :"نحنا وعم نصور من داخل استوديوهات الـ "ام بي سي"، قلبنا معكن، غزة الصمود، دايما بالآخر في آخر، غزة الشعب اللي ما بموت".




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