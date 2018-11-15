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انفجار "آيفون X" أثناء شحنه.. وصورة توثق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقت شركة "أبل" صفعة قوية، بعد صور نشرها مستخدم لهاتف "آيفون X" الذي انفجر إثر ارتفاع درجة حرارته بشكل غير معتاد.



وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صدمة راحل محمد الذي انفجر هاتفه، ناسفا ميزة طالما استغلتها "أبل" ضد منافستها الكبرى "سامسونغ" الكورية بعد حوادث مشابهة لهواتف "غالاكسي".


وقال راحل الذي يعيش في واشنطن، إن هاتفه ارتفعت حرارته كثيرا ثم انفجر، مشيرا إلى أن الحادث وقع بعدما قام بتحديث نظام "iOS 12.1".


ونشر الرجل على حسابه بموقع "تويتر"، عددا من الصور التي تظهر تضرر هاتفه من الانفجار والحريق، قائلا إنه وجه شكوى للشركة الأميركية.


وأضاف: "اشتريت الهاتف في بداية يناير. كان يعمل بشكل طبيعي"، لكنه أضاف: "بعدما حدثت نظام تشغيل الهاتف، قمت بتوصيله بالشاحن، قبل أن ألاحظ ارتفاعا كبيرا في درجة حرارته، بعدها بلحظات انفجر بقوة".


ووصلت أصداء الواقعة إلى الشركة العملاقة، التي تعهدت بفتح تحقيق في الحادث النادر.


وطلبت "أبل" من محمد أن يبعث لها الهاتف من أجل فحصه عن كثب، مضيفة أن "المشكلة لم تكن متوقعة ولم تحدث من قبل".


ولم يتم التبليغ عن أي حادث مشابه في هواتف "آيفون X" منذ صدوره العام الماضي، لكن عددا من الهواتف الأخرى، مثل "آيفون 6 إس" و"آيفون 7 بلس"، انفجرت في وقت سابق من هذا العام.




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