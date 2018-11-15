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نجم برشلونة "نادم".. ويحاول العودة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية إيطالية أن لاعب الوسط المنضم حديثا إلى برشلونة أرتورو فيدال، أبدى ندمه على الانتقال للفريق الإسباني.



وقالت صحيفة "إل كوريير ديللو سبورت" الرياضية، إن النجم التشيلي "يريد العودة إلى يوفنتوس الإيطالي"، الذي لعب له بين عامي 2011 و2015.


وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ31 عاما الذي انتقل من بايرن ميونيخ الألماني إلى برشلونة الصيف الماضي، "غير مستقر" مع الفريق الكتالوني.


ولا يعد فيدال أحد العناصر الأساسية في تشكيلة إرنستو فالفيردي المدير الفني لبطل إسبانيا، وحصل على فرص قليلة خلال الموسم الجاري.


وأوضحت "إل كوريير ديللو سبورت" أن فيدال قد يعود إلى يوفنتوس الإيطالي قريبا، مقابل نحو 25 مليون.


ونشأ فيدال مع فريق كولو كولو التشيلي، ثم غادره إلى أوروبا عام 2007 عندما انضم إلى باير ليفركوزن الألماني، ومنه إلى يوفنتوس ثم بايرن ميونيخ.




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