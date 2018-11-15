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ام الفحم - مصرع الشابة سجى طلال محمود اثر سقوطها من ارتفاع



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لقيت الشابة سجى طلال محمود (أم جود)حرم ماهر رياض نايف جبارين من سكان مدينة ام الفحم مصرعها عصر اليوم الخميس اثر سقوطها من ارتفاع في حي الاقواس في المدينة .


وافيد ان المرأة اصيبت باصابات حرجة بعد سقوطها وجرى نقلها الى المستشفى هناك اقر الاطباء وفاتها متأثرة باصابتها .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وسيشيع جثمانها الساعه الثامنة من هذه الليله من مسجد الملساء بام الفحم





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