ام الفحم - مصرع الشابة سجى طلال محمود اثر سقوطها من ارتفاع

لقيت الشابة سجى طلال محمود (أم جود)حرم ماهر رياض نايف جبارين من سكان مدينة ام الفحم مصرعها عصر اليوم الخميس اثر سقوطها من ارتفاع في حي الاقواس في المدينة .

وافيد ان المرأة اصيبت باصابات حرجة بعد سقوطها وجرى نقلها الى المستشفى هناك اقر الاطباء وفاتها متأثرة باصابتها .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.وسيشيع جثمانها الساعه الثامنة من هذه الليله من مسجد الملساء بام الفحم