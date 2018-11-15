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فيديو - الحبس المنزلي ومصادرة سلاح طمراوي مشتبه بحمل مسدس خلال احتفالات على خلفية الانتخابات بطمرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اوقفت شرطة شفاعمرو رجلا يبلغ من العمر 74 عاما من سكان مدينة طمرة بعد ظهوره في مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك , خلال اليومين الاخيرين , يحمل مسدسا خلال احتفالات على خلفية الانتخابات .



وافادت الشرطة في بيانها حول القضية انه على خلفية انتشار الفيديوهات تم توقيف المشتبه به واستجوابه .

وبعد التحقيق معه تم تحويله للحبس المنزلي ومصادرة سلاحه (مسدس مرخص).


وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نشاط أجرته الشرطة مساء أمس في مدينة طمرة ، تم إلقاء القبض على أحد سكان المدينة في السبعينيات  من عمره بعد نشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي وبها توثيق له وهو  يطلق النار في الهواء ويرقص وبيده مسدس وذلك كاحتفال بنتائج الإنتخابات للسلطة المحلية.


 مقاطع الفيديو التي تناقلها البعض على شبكات التواصل الإجتماعي وثقت المشتبه ( 74عام) من سكان مدينة  كمرة وهو يحتفل بانتصار فريقه في الانتخابات المحلية التي عقدت في المدينة وهو يلوح بمسدس يحمله بينما كان يرقص ويمشي ويطلق النار في الهواء.


تم إلقاء القبض على المشتبه وأحيل الى التحقيق، وتمت مصادرة مسدسه المرخص، ومع نهاية التحقيق معه أفرج عنه بقيود مشوطة منها الإقامة الجبرية.


 *منذ بداية عام 2018 في لواء الشمال فقط،  تم ضبط العديد من الأسلحة نحو أكثر من 300 بندقية ومسدس وأكثر من 260 قنبلة يدوية وعبوات ناسفة.* 


*ستواصل الشرطة العمل من أجل رصد  الأسلحة غير القانونية، وإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة بهدف الحد من ظاهرة العنف واستخدام الأسلحة بشكل غير قانوني التي  قد تعرض حياة  الأبرياء للخطر هذا الى جانب أنشطتها في مجال الوقاية الظرفية والتوعية، بهدف إحداث تغيير فكري تربوي لدى المواطنين في هذا المجال، كل ذلك، بهدف تعزيز الشعور بالأمان الشخصي لدى المواطنين في الشوارع، كما وتمد  الشرطة يدها لكافة القيادات التي ترغب في العمل للقضاء على العنف*.




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