تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-23 12:01:39 الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-23 14:55:49 إسرائيل: إيران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة علينا |  2019-01-23 14:55:51 اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية |  2019-01-23 13:11:40 احتفال لدعم أطفال جمعية فيرايتي في تل ابيب بمشاركة واسعة |  2019-01-23 13:03:10 مصرع طفل من سخنين تعرض للدهس أمام بيته |  2019-01-23 12:01:16 طرعان- أعمال تخريب بمخزن وتحطيم نوافذ المكتبة العامة |  2019-01-23 11:57:49 المدير العام لوزارة التربية والتعليم يلتقي 25 مديرا من المجتمع العربي والبدوي لبحث آفة العنف |  2019-01-23 11:19:00 كفرمندا - اصابة خطيرة اثر انقلاب تراكتور بأرض زراعية |  2019-01-23 10:46:59 أوّل حالة انتحار بسبب لعبة "PUBG" في العراق |  2019-01-23 10:22:20 العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته |  2019-01-23 08:50:05 بعد أشهر من الحادثة.. كشف سبب وفاة سعوديتين بأميركا |  2019-01-23 08:48:20 نبيه بري يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية خلال أسبوع |  2019-01-23 08:47:18 قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا |  2019-01-23 05:59:00 الطقس - أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة |  2019-01-22 22:29:21 اتحاد ابناء سخنين يهزم مكابي حيفا ويتأهل لربع نهائي كأس الدولة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اغلاق شارع 90 - العرباه جراء الفيضانات وتخليص عالقين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اضطرت شرطة السير عصر اليوم الخميس لاغلاق شارع 90 - العرباه في الحنوب من كلا الاتجاهين وذلك بسبب الفيضانات في المكان والتي تسببت بغمر الشارع .



وتوجهت الشرطة الى جمهور السائقين ومستعملي الطريق هنا بعدم الوصول الى المكان واتخاذ طرق بديلة تحسبا لاي طارئ وتخوفا من انجراف السيارات جراء السيول .



والى ذلك عملت وحدات الانقاذ على تخليص عالقين في المكان حاصرتهم السيول .




كلمات متعلقة

اغلاق, شارع, 90, -, العرباه, جراء, الفيضانات, وتخليص, عالقين,

تابعونــا

الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية 2019-01-23 | 12:01:39

شيع الالاف من اهالي باقة الغربية والمنطقة اليوم الاربعاء جثمان الشابة ايه مصاروة...

فتح امكانية التسجيل في جامعة تل ابيب قبل الحصول على شهادة بجروت لطلاب صفوف ال 12 لمواضيع عديدة فتح امكانية التسجيل في جامعة تل ابيب قبل الحصول على شهادة بجروت لطلاب صفوف ال 12 لمواضيع عديدة 2019-01-23 | 14:15:59

افتتحت جامعة تل ابيب التسجيل امام طلاب الثانويات العرب الذين ما لم يستوفوا ولم...

احتفال لدعم أطفال جمعية فيرايتي في تل ابيب بمشاركة واسعة احتفال لدعم أطفال جمعية فيرايتي في تل ابيب بمشاركة واسعة 2019-01-23 | 13:11:40

اقيم في مدينة تل ابيب برنامج وحفل خاص لجمعية فيرايتي لدعم اطفال الجمعية . شارك...

مصرع طفل من سخنين تعرض للدهس أمام بيته مصرع طفل من سخنين تعرض للدهس أمام بيته 2019-01-23 | 13:03:10

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من مدينة سخنين , مصرعه ظهر اليوم الاربعاء , اثر تعرضه...

طرعان- أعمال تخريب بمخزن وتحطيم نوافذ المكتبة العامة طرعان- أعمال تخريب بمخزن وتحطيم نوافذ المكتبة العامة 2019-01-23 | 12:01:16

مازالت الممتلكات العامة في قرية طرعان تتعرض لأعمال الاعتداء والتخريب، حيث قام...

المدير العام لوزارة التربية والتعليم يلتقي 25 مديرا من المجتمع العربي والبدوي لبحث آفة العنف المدير العام لوزارة التربية والتعليم يلتقي 25 مديرا من المجتمع العربي والبدوي لبحث آفة العنف 2019-01-23 | 11:57:49

إلتقى المدير العام للوزارة شموئيل ابواب 25 مديرا يمثّلون جهاز التّعليم العربي من...

كفرمندا - اصابة خطيرة اثر انقلاب تراكتور بأرض زراعية كفرمندا - اصابة خطيرة اثر انقلاب تراكتور بأرض زراعية 2019-01-23 | 11:19:00

اصيب سائق يبلغ من العمر 53 عاما من كفرمندا صباح اليوم الاربعاء بجراح وصفت بالخطيرة...

الطقس - أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة الطقس - أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة 2019-01-23 | 05:59:00

قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال...

اتحاد ابناء سخنين يهزم مكابي حيفا ويتأهل لربع نهائي كأس الدولة اتحاد ابناء سخنين يهزم مكابي حيفا ويتأهل لربع نهائي كأس الدولة 2019-01-22 | 22:29:21

حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوزاً بيتياً مهماً على فريق مكابي حيفا ضمن مسابقة كأس...

الرينة: المصادقة على ميزانية العام 2019 بقيمة 90 مليون شيكل الرينة: المصادقة على ميزانية العام 2019 بقيمة 90 مليون شيكل 2019-01-22 | 18:44:19

صادق أعضاء مجلس محلي الرينة يوم السبت الماضي باغلبية الأعضاء على ميزانية عام ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تشييع جثمان المرحومة دعاء ابو شرخ اشقاء جنازة مشاركة واسعة اللد اطلاق نار أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب محمد ياسين نائب انتخاب رئيس مجلس محلي بلدة قرية كفر مندا تصويت عرابة تفجع وفاة الطالبة تسنيم منير كناعنة متأثرة بجراحها بحادث طرق وقع العام الماضيخصم نقطتين هتافات عنصرية اتحاد ابناء سخنين مباراة جمهور ستاد تيدي انتخابات كفر مندا صناديق اقتراع تصويت رئاسة مجلس محلي القرية انتخاب طه زيدان رئيسا للمجلس باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضياصابات انقلاب جرافة هضبة الجولان حادث طرق اسعاف مروحية نقل مصابين مستشفى شرطة تعيين دراوشة عزيز مستشفى رمبام قسم الطوارئ طب باطني امراض قلب فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار زيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفاطلاق نار على شابة فلسطينية محاولة طعن مجندين شمال القدس عملية سكين اصابة سائق خطيرة حادث طرق داريم مفرق شاحنة مواد خطرة سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com