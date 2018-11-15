اغلاق شارع 90 - العرباه جراء الفيضانات وتخليص عالقين

اضطرت شرطة السير عصر اليوم الخميس لاغلاق شارع 90 - العرباه في الحنوب من كلا الاتجاهين وذلك بسبب الفيضانات في المكان والتي تسببت بغمر الشارع .

وتوجهت الشرطة الى جمهور السائقين ومستعملي الطريق هنا بعدم الوصول الى المكان واتخاذ طرق بديلة تحسبا لاي طارئ وتخوفا من انجراف السيارات جراء السيول .والى ذلك عملت وحدات الانقاذ على تخليص عالقين في المكان حاصرتهم السيول .