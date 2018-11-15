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يوم الحذر على الطرق في مدرسة المتنبي الاعدادية طمره‎



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ضمن الفعاليات الثقافيّة التوعويّة والإرشاديّة، نظّمت مدرسة المتنبي الإعداديّة- طمرة برامج تربويّة حول موضوع الحذر على الطرق، وذلك تحت إشراف مركّز الحذر على الطرق في المدرسة الأستاذ محمد أبو الهيجاء، حيث قام بتنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى توعية الطلاب والأهالي على السواء حول المخاطر المحيطة في الطرقات والتي يمكن تجنّبها تمامًا مع اتخاذنا لإجراءات الحذر والتصرف الصحيح، من قِبَل المشاة والسائقين، والذي يضمن الأمن والسلامة لجميع مستخدمي الطريق.



وقد استُهِلّ اليوم بكلمات صباحيّة قدّمها طلاب الطبقة الثامنة في المدرسة حول التّصرف السليم والحذر في الطرقات، إضافةً إلى معلوماتٍ حول عدد حوادث الطّرق والقتلى في السنة الأخيرة، ثمّ استمع طلاب المدرسة إلى محاضرة توعويّة هادفة حول موضوع الحذر على الطرق قدّمها الأستاذ علي ذياب، ومن الجدير ذكره أن المحاضرة لاقت استحسان جميع الطلاب وكذلك المربين الأفاضل، ممّا جعل الطلاب يشاركون فيها مشاركة فعّالة من خلال المعلومات التي حصلوا عليها. 


وبدورها تتقدّم مدرسة المتنبي الإعداديّة بإدارتها وجميع أفراد طاقمها بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ علي ذياب على تبرّعه بتقديم  المحاضرة وعلى المعلومات القيّمة التي زوّد  طلابنا الرائعين بها،  من أجل رفع مستوى التوعيّة والثقافة.




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