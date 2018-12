الرئيسية | مرأة

L'oreal Paris توسع مجموعة الماكياج الصامد Infallible









ماركة الماكياج العالمية "لوريال باريس" توسع عائلة "انفاليبل" التي تعرّف من جديد المصطلح: "ماكياج صامد", وتطرح كونسيلر "انفاليبل" بنسيج كريمي وپودرة "انفاليبل" غير لامعة لنهاية متكاملة خالية من البريق.

Infallible Ultra Matte Powder: پودرة تصمد حتى 24 ساعة بتغليفة فاخرة مع مرآة واسفنجة تمنح نهاية غير برّاقة وتثبيتاً للماكياج. لتغطية عالية, لا تجف, سهلة الاستعمال و - Oil Free.



السعر: 80 ش.





Infallible Concealer:



كونسيلر كريمي يصمد حتى 24 ساعة لإخفاء بقع غامقة بنهاية غير برّاقة. يصل بـ 4 الوان, منها اللون البرتقالي لاخفاء علامات تعب وبقع غامقة تحت العينين (يُحيّد الازرق والليلكي). يجب وضعه تحت الماكياج.



السعر: 45 ش.



