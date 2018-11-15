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L'oreal Paris توسع مجموعة الماكياج الصامد Infallible



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ماركة الماكياج العالمية "لوريال باريس" توسع عائلة "انفاليبل" التي تعرّف من جديد المصطلح: "ماكياج صامد", وتطرح كونسيلر "انفاليبل" بنسيج كريمي وپودرة "انفاليبل" غير لامعة لنهاية متكاملة خالية من البريق.


Infallible Ultra Matte Powder: پودرة تصمد حتى 24 ساعة بتغليفة فاخرة مع مرآة واسفنجة تمنح نهاية غير برّاقة وتثبيتاً للماكياج. لتغطية عالية, لا تجف, سهلة الاستعمال و - Oil Free. 

السعر: 80 ش. 


Infallible Concealer:

كونسيلر كريمي يصمد حتى 24 ساعة لإخفاء بقع غامقة بنهاية غير برّاقة. يصل بـ 4 الوان, منها اللون البرتقالي لاخفاء علامات تعب وبقع غامقة تحت العينين (يُحيّد الازرق والليلكي). يجب وضعه تحت الماكياج.

السعر: 45 ش.





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