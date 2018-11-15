اصابة, متوسطة, حتى, الخطيرة, اثر, انقلاب, تراكتورون, قرب, يافة, الناصرة,

وتم نقل المصاب الى مستشفى هعيمك في العفولة لباستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .

اصيب شاب (38 عاما) باصابات بين المتوسطة والخطيرة اثر تعرضه لحادث طرق ذاتي وانقلاب تراكتورون في منطثة مفتوحة قرب بلدة يافة الناصرة اليوم الخميس .

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