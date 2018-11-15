اطلاق, نار, في, يركا, واصابة, شاب, بجراح, متوسطة,

قدم طاقم حيان للعلاج المكثف , اليوم الخميس العلاج لشاب يبلغ من العمر 37 عاما اثر تعرضه لاطلاق نار بالقسم السفلي من جسمه في قرية يركا حيث وصفت اصابته بالمتوسطة المستقرة .

وتم نقل المصاب الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج.من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.