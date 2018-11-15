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اطلاق نار في يركا واصابة شاب بجراح متوسطة



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قدم طاقم حيان للعلاج المكثف , اليوم الخميس العلاج لشاب يبلغ من العمر 37 عاما اثر تعرضه لاطلاق نار بالقسم السفلي من جسمه في قرية يركا حيث وصفت اصابته بالمتوسطة المستقرة .


وتم نقل المصاب الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج.

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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