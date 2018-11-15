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مستحضر تقشير للشفاه من حبيبات سكر طبيعي



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Sabon تطرح مستحضر تقشير للشفاه جديدا, في قارورة صغيرة تلائم حقيبة الماكياج. المستحضر يعتمد على حبيبات سكر طبيعية مصدرها من قصب السكر, تحتوي على زيت خوخوبا, زبدة شيا وزيت بذور عنب. مخصب بڤيتامين E الذي يحتوي على مضادات اكسدة طبيعية لحماية الشفتين من عوامل البيئة الضارة.  يجب الدهن حسب الحاجة على شفتين نظيفتين بحركات دائرية, وازالة البقايا بلطف بواسطة فوطة. يمكن الاستعمال 2 - 3 مرات في الأسبوع, ملائم لجميع الاعمار.15 غم بسعر طرح 19 ش.





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