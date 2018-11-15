صدمة في سخنين - غياب فراس مغربي شهر ونصف بدافع الاصابة

تلقى فريق اتحاد ابناء سخنين من الدرجة العليا , خبر اصابة اللاعب النجم فراس مغربي ابن مدينة شفاعمرو , بصدمة كبيرة .

وافيد ان فراس مغربي سيضطر للابتعاد عن الملاعب لمدة شهر ونصف تقريبا بعد اصابته في الركبة , ولن يشارك في عدد من المباريات مع فريقه اتحاد ابناء سخنين .ومن المتوقع ان يستبدله اللاعب محمد كليبات مهاجما للفريق خلال فترة غيابه .وكان مغربي اصيب في مباراة اتحاد ابناء سخنين الاخيرة امام النادي الرياضي اشدود حيث انتهى اللقاء بفوز رائع لسخنين 4-3 فب مباراة صعبة نجح المعسكر السخنيني باجتيازها وتحقيق انتصار هام جدا .يشار الى ان فرقق اتحاد ابناء سخنين في المرتبة التاسعة برصيد 10 نقاط في لائحة ترتيب فرق الدرجة العليا لكرة القدم .والى ذلك تعود وتتجدد مباريات الدوري يوم 1-12-2018 عندما يحل فريق اتحاد ابناء سخنين ضيفا على بني يهودا تل ابيب تمام الساعة الرابعة عصر يوم السبت.