تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 23:42:17 مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم |  2018-12-19 23:39:26 الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد |  2018-12-19 22:32:20 مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد |  2018-12-19 21:50:02 ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية |  2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |  2018-12-19 20:00:46 الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة |  2018-12-19 20:38:04 اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة |  2018-12-19 20:34:50 أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب |  2018-12-19 20:06:29 النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز |  2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |  2018-12-19 16:42:07 رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية |  2018-12-19 15:00:02 حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية |

الرئيسية | رياضة محلية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صدمة في سخنين - غياب فراس مغربي شهر ونصف بدافع الاصابة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تلقى فريق اتحاد ابناء سخنين من الدرجة العليا , خبر اصابة اللاعب النجم فراس مغربي ابن مدينة شفاعمرو , بصدمة كبيرة .



وافيد ان فراس مغربي سيضطر للابتعاد عن الملاعب لمدة شهر ونصف تقريبا بعد اصابته في الركبة , ولن يشارك في عدد من المباريات مع فريقه اتحاد ابناء سخنين .


ومن المتوقع ان يستبدله اللاعب محمد كليبات مهاجما للفريق خلال فترة غيابه .


وكان مغربي اصيب في مباراة اتحاد ابناء سخنين الاخيرة امام النادي الرياضي اشدود حيث انتهى اللقاء بفوز رائع لسخنين 4-3 فب مباراة صعبة نجح المعسكر السخنيني باجتيازها وتحقيق انتصار هام جدا .


يشار الى ان فرقق اتحاد ابناء سخنين في المرتبة التاسعة برصيد 10 نقاط في لائحة ترتيب فرق الدرجة العليا لكرة القدم .


والى ذلك تعود وتتجدد مباريات الدوري يوم 1-12-2018 عندما يحل فريق اتحاد ابناء سخنين ضيفا على بني يهودا تل ابيب تمام الساعة الرابعة عصر يوم السبت.




كلمات متعلقة

صدمة, في, سخنين, -, غياب, فراس, مغربي, شهر, ونصف, بدافع, الاصابة,

تابعونــا

منتخب كرة اليد للشباب في مدرسة طرعان الثانوية يفوز بالمرتبة الاولى منتخب كرة اليد للشباب في مدرسة طرعان الثانوية يفوز بالمرتبة الاولى 2018-12-16 | 13:11:44

للسنة الثانية على التوالي، فاز منتخب كرة اليد للشباب التابع لمدرسة طرعان...

تعادل بطعم الفوز لاتحاد ابناء سخنين على هبوعيل بئر السبع تعادل بطعم الفوز لاتحاد ابناء سخنين على هبوعيل بئر السبع 2018-12-08 | 20:24:31

تعادل اتحاد ابناء سخنين أمام فريق القمة هبوعيل بئر السبع في مباراة خارجية صعبة...

بطولة البلالد للكراتية بمشاركة فرق عربية بطولة البلالد للكراتية بمشاركة فرق عربية 2018-12-05 | 11:43:19

شارك فريق حسني كاي كراتية الممثل في البلدان التالية: جلجولية، كفر قاسم، الطيبة،...

نجوان غريب يستقيل من تدريب فريق أخاء الناصرة نجوان غريب يستقيل من تدريب فريق أخاء الناصرة 2018-12-03 | 09:56:33

أعلن المدرب واللاعب السابق ابن مدينة الناصرة نجوان غريب استقالته من تدريب فريق...

بمبادرة قِسميّ النّهوض بالشّبيبة والرّياضة في باقة الغربيّة: انعقاد دوريّ كرة قدم بمبادرة قِسميّ النّهوض بالشّبيبة والرّياضة في باقة الغربيّة: انعقاد دوريّ كرة قدم 2018-11-27 | 11:50:37

انعقدَ الأسبوع الماضي، في مدينة باقة الغربيّة، دوريّ مباريات كرة قدم شاركَت بها...

هدف بيرم كيال لم يكفي لتأهل منتخب اسرائيل لدور المجموعات بدوري أمم أوروبا هدف بيرم كيال لم يكفي لتأهل منتخب اسرائيل لدور المجموعات بدوري أمم أوروبا 2018-11-20 | 23:59:58

لقي المنتخب الاسرائيلي لكرة القدم مساء الثلاثاء خسارة خارجية امام المنتخب...

خيبة أمل في سخنين:النجم فراس مغربي ينهي الموسم بدافع الاصابة خيبة أمل في سخنين:النجم فراس مغربي ينهي الموسم بدافع الاصابة 2018-11-20 | 15:00:24

تلقى الطاقم المهني لفريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين ظهر اليوم الثلاثاء خبر...

عمير تورجمان مدرباً لاتحاد ابناء سخنين عمير تورجمان مدرباً لاتحاد ابناء سخنين 2018-11-18 | 14:19:02

توصلت ادارة اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد الى اتفاق مع المدرب عمير تورجمان...

عوده منتخب اسرائيل للكراتيه من بطوله العالم في مدريد اسبانيا عوده منتخب اسرائيل للكراتيه من بطوله العالم في مدريد اسبانيا 2018-11-14 | 19:11:20

عاد منتخب اسرائيل للكراتيه من بطوله العالم للكرتيه التي جرت احداثها على ملعب فريق...

استدعاء الطمراوي محمد عواد للانضمام لمنتخب اسرائيل استدعاء الطمراوي محمد عواد للانضمام لمنتخب اسرائيل 2018-10-02 | 14:55:23

استدعى مدرب منتخب اسرائيل لكرة القدم , امس الاثنين , اللاعب والمهاجم المتألق محمد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دارين عابد كوثر جرتلي الرينة نتسيرت عيليت ضحيتا حادث الطرق قرب صفورية مشتبه اعتقال انتحال شخصية طبيب صيدلي كفر قرع الشرطة وزارة الصحة شجار طلاب مدرسة منطقة طبريا المروج رش غاز فلفل اصابة طالبة عينها طرعان تحتفل اضاءة شجرة الميلاد احتفال قرية مشاركة واسعة العقيد كفر كنا جمال حكروش لواء اول عربي مسلم الشرطة تل ابيب مخدرات حشيش مريخوانا النقب اعتقال مشتبهين شرطة ضبط بير هداج تهريب ترويج حادث طرق مروع ديمونا يروحام اصابات شرطة اسعتف حافلة سيارة خصوصية الجنوب انقلاب تراكتورون واصابة خطيرة شاب من قرية ساجور مستشف حادث طرق رمبام مصرع طفلين انفجار مولد كهرباء خيمة سكنية ابو قويدر شرطة اسعاف محمد عمر ابن عمه قويدر ابو الزرنوق مخلفات ذخيرة انفجار مشاركة واسعة يوم البر مدرسة ثانوية الكبير قرية طلاب ادارة لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةفيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار الليكود لو كنت علي سلام كما يدعون زيارة رئيس الوزراء بينيت وزير التعليم نتانياهو الى الناصرة انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد الشرطة تحذير أوراق نقدية مزيفة خاصة 200 شيكل منتشرة محلات عديدة اعتقال شبط تزييف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com