تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 15:39:32 في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا |  2018-12-31 15:21:35 المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. |  2018-12-31 14:00:48 خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني |  2018-12-31 13:42:14 شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار |  2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |  2018-12-31 13:02:00 عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" |  2018-12-31 12:54:33 سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة |  2018-12-31 11:54:57 اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-31 11:50:09 أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 |  2018-12-31 11:34:37 قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا |  2018-12-31 11:18:56 انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017 |  2018-12-31 11:16:19 الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو |  2018-12-31 10:52:44 عشية احتفالات رأس السنة - الشرطة تحذر السائقين وتؤكد انها ستنتشر بقوات معززة في اماكن الترفيه .. فيديو |  2018-12-31 10:22:33 نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لقطات تحبس الأنفاس..جحيم كاليفورنيا يطال الطرق السريعة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداولت وسائل الإعلام فيديوهات تظهر وصول النيران المستعرة إلى أكبر الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وتظهر الفيديوهات كيف بدأت النيران باجتياح حدود الطرق الكبيرة المكتظة بالسيارات، وكيف يحاول سائقو السيارات الهرب من ألسنة اللهب القاتلة، وسعي مروحيات الإطفاء للسيطرة على الحرائق دون جدوى.

 واندلعت هذه الحرائق الكبيرة في كاليفورنيا منذ أيام، ولم تستطع قوات الإطفاء والدفاع المدني السيطرة عليها حتى الآن، والتهمت ألسنة اللهب 55 ألف هكتار من الأراضي، وتسببت بمصرع 59 شخصا، فيما اعتبر 130 آخرون في عداد المفقودين.




كلمات متعلقة

لقطات, تحبس, الأنفاس..جحيم, كاليفورنيا, يطال, الطرق, السريعة!,

تابعونــا

في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا 2018-12-31 | 15:39:32

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا...

خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني 2018-12-31 | 14:00:48

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال استقباله الأمين العام لـ"حركة...

أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 2018-12-31 | 11:50:09

استعرضت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، أوضاع الفلسطينيين نهاية عام 2018،...

قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا 2018-12-31 | 11:34:37

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد 79 آخرون، الاثنين، في انفجار للغاز هز مبنى سكنيا في...

الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو 2018-12-31 | 11:16:19

يدخل قرار واشنطن، الذي أعلنت عنه في أكتوبر العام الماضي، حيز التنفيذ اليوم...

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا 2018-12-31 | 10:21:20

قضى 68 شخصا، اليوم الاثنين، في العاصفة التي ضربت وسط الفيليبين الأسبوع الماضي،...

آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا 2018-12-31 | 08:32:23

أبدت السلطات الفرنسية قلقها من أن يفسد أصحاب "السترات الصفراء" فرحة رأس السنة في...

فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة 2018-12-31 | 06:26:31

أعلن وزير الداخلية الفرنسي يوم الأحد عن نشر 147 ألف عنصر من الأمن المدني والعسكري...

"قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر 2018-12-31 | 06:22:29

تشهد السماء حدثا نادرا في مطلع عام 2019، حينما يقترن ظهور ما يعرف بالقمر الدموي...

من أوقع صدام حسين ومن أول "زعيم" زاره في السجن؟ من أوقع صدام حسين ومن أول "زعيم" زاره في السجن؟ 2018-12-30 | 13:15:16

لن ينسى العرب تاريخ الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2006، حيث تمت عملية إعدام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الهستدروت اعلان نزاع عمل القطاع العاممعاصر الزيتون اقبال واسع وادي عارة مزراع زيت يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقوداعتقال شاب شابين توقيف بشبهة اطلاق النار في الهواء خلال حفل زفاف الطيرة الجديدة المكر شبان مهدي بصل شامي ابراهيم تنفيذ عملية طعن اطلاق نار محاولة القدس باب الخليل اطلاق نار اصابة شابين الناصرة مجهولون الشرطة شارع بولس السادس سما شوفاني الناصرة مروان خوري نشر فيديو عزف اغنية كل القصايد اللبناني ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة نقابة المحامين تحتفل رأس ألسنة الاعياد المجيدة مدينة ألناصرةدهس حادث ابو سنان قرية 6 سنوات طفلة مركز حيان الطبي شرطة اسعاف كفر مندا اعتقالات اشتباكات اصابات مفرقعات الشرطة احداث مؤسفة انتخابات رئاسة مجلس محلي محمد ياسين نائب انتخاب رئيس مجلس محلي بلدة قرية كفر مندا تصويت مظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا كفر قرع مواجهات حرق اطارات مدخل القرية قنابل غاز القاء حجارة مصرع شاب فارس خطيب دير حنا سائق دراجة نارية اصابة خطيرة سائق دراجة نارية شارع عرابة وادي سلامة اسعاف شرطة سير طائرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com