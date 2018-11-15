لقطات, تحبس, الأنفاس..جحيم, كاليفورنيا, يطال, الطرق, السريعة!,

وتظهر الفيديوهات كيف بدأت النيران باجتياح حدود الطرق الكبيرة المكتظة بالسيارات، وكيف يحاول سائقو السيارات الهرب من ألسنة اللهب القاتلة، وسعي مروحيات الإطفاء للسيطرة على الحرائق دون جدوى.واندلعت هذه الحرائق الكبيرة في كاليفورنيا منذ أيام، ولم تستطع قوات الإطفاء والدفاع المدني السيطرة عليها حتى الآن، والتهمت ألسنة اللهب 55 ألف هكتار من الأراضي، وتسببت بمصرع 59 شخصا، فيما اعتبر 130 آخرون في عداد المفقودين.

تداولت وسائل الإعلام فيديوهات تظهر وصول النيران المستعرة إلى أكبر الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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