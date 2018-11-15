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البطالة في تركيا تبلغ أعلى مستوى لها منذ مطلع 2017



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة في تركيا في الفترة من يوليو إلى أغسطس العام الجاري إلى 11.1%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ مطلع العام الماضي.



وبذلك تكون البطالة قد ارتفعت من مستوى 10.6% المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.


وأشارت البيانات إلى زيادة في البطالة بالقطاعات غير الزراعية، حيث بلغت 13.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.




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