البطالة, في, تركيا, تبلغ, أعلى, مستوى, لها, منذ, مطلع, 2017,

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة في تركيا في الفترة من يوليو إلى أغسطس العام الجاري إلى 11.1%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ مطلع العام الماضي.

وبذلك تكون البطالة قد ارتفعت من مستوى 10.6% المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.وأشارت البيانات إلى زيادة في البطالة بالقطاعات غير الزراعية، حيث بلغت 13.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.