تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-15 18:48:09 جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تلتقي مع وفد طلابي من جامعة هارفارد |  2019-01-15 18:46:25 جائزة وزير التّربية للشّبّيبة المتفوّقة على اسم المرحوم العاد ريبن |  2019-01-15 18:44:14 بلدية القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال الثلوج |  2019-01-15 17:19:44 مصرع الشابين عدي عبد الحي واشرف فضيلي باطلاق نار في الطيرة |  2019-01-15 14:55:45 العاصفة "القطبية" تقترب من دول الشام.. وتأهب في سوريا |  2019-01-15 14:55:45 جديد واتساب.. القفل بالبصمة |  2019-01-15 14:55:00 كريستيانو رونالدو يصل جدة مع يوفينتوس |  2019-01-15 14:55:14 ترامب وأردوغان بحثا إقامة منطقة أمنية في سوريا |  2019-01-15 14:50:56 جليد القارة المتجمدة الجنوبية يذوب بوتيرة لم يسبق لها مثيل |  2019-01-15 14:12:11 المحامي مضر يونس رئيس مجلس عارة عرعرة بعد رد الاستئناف على نتيجة الانتخابات : نافسنا بانتخابات نزيهة‎ |  2019-01-15 14:10:23 ظاهرة رائعة في الصين: ازدياد الطلب على العارضين المسنين! |  2019-01-15 13:37:32 المطران عطا الله حنا:اولئك الذين اعتدوا على رجال الدين الاسلامي امس في باحات الاقصى انما اعتدوا علينا جميعا |  2019-01-15 13:04:34 جدل عالمي بشأن "مرض" ألعاب الفيديو |  2019-01-15 13:00:37 كأس آسيا.. فرصة أخيرة لسوريا وحلم فلسطين "ممكن" |  2019-01-15 12:56:13 وفاة أطفال ورضّع جراء البرد بمخيمات النزوح في سوريا |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سلوم حداد بديلاً عن عباس النوري في "باب الحارة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر موقع "الفن" اللبناني اليوم الخميس  أن المخرج ​بسام الملا​ اتفق مع الممثل السوري ​سلوم حداد​ ليكون بطل الجزء العاشر من مسلسل "​باب الحارة​" بديلاً عن الممثل ​عباس النوري​ الذي تمّ استبعاده عن العمل بشكل نهائيّ.



الملا يبحث عن جهات إنتاجية بعد انسحاب قناة mbc، لكنّه بكل الأحوال سيصوّر عمله خارج سوريا بعدما آلت القضية لصالح شركة إنتاج أخرى وبالتالي فإن هذه الشركة ستنتج نسخة أخرى من العمل الشامي والشهير، وتفكر بإعادة عباس النوري بشكل فعلي ليؤدي دور "أبو عصام".


وتقول بعض التسريبات إن الشركتين تتفاوضان لإنتاج نسخة واحدة من هذا العمل بالتراضي، لكن حتى الآن مازالت القرارات غير رسمية.




كلمات متعلقة

سلوم, حداد, بديلاً, عن, عباس, النوري, في, "باب, الحارة",

تابعونــا

نادين الراسي: أنا مسلمة ومسيحية.. فيديو نادين الراسي: أنا مسلمة ومسيحية.. فيديو 2019-01-15 | 14:55:47

وصفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ديانتها بالـ«مسلحية»، مؤكدة أنها تؤمن...

ماجي أبو غصن في سهرة مع عمرو دياب ودينا الشربيني بدبي ماجي أبو غصن في سهرة مع عمرو دياب ودينا الشربيني بدبي 2019-01-15 | 13:05:57

التقت الفنانة اللبنانية ماجي أبو غصن وزوجها، المنتج جمال سنان، بالنجم المصري...

المصري هيثم سعيد يعود ويطلق كليب "عيني" المصري هيثم سعيد يعود ويطلق كليب "عيني" 2019-01-15 | 11:24:20

هيثم سعيد، المغني والممثّل المصري، الفنان الشقي والخفيف الدم الذي عرف من خلال...

محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها 2019-01-15 | 10:34:16

شارك الفنان محمد عادل إمام جمهوره بصورة تجمعه بزوجته نوران طلعت، عبر صفحته...

فنان لبناني يقلد ميريام فارس وينضم لتحدي رقصتها الشهيرة فنان لبناني يقلد ميريام فارس وينضم لتحدي رقصتها الشهيرة 2019-01-15 | 08:22:19

قلد فنان لبناني رقصة الفنانة ميريام فارس، في أغنيتها الأخيرة “قومي”، والتي...

صورة- نانسي عجرم: "قريباً سوف تأتي" صورة- نانسي عجرم: "قريباً سوف تأتي" 2019-01-14 | 14:50:40

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي...

الوسوف يقدّم جديده "حال الجريح" بفكرة انسانية سبّاقة‎ الوسوف يقدّم جديده "حال الجريح" بفكرة انسانية سبّاقة‎ 2019-01-14 | 12:16:05

لأوّل مرّة في عالم الفنّ وبفكرة إطلاق سبّاقة وعصريّة، جمع سلطان الطرب "جورج...

ملكة جمال الاردن تخطف الانظار بإطلالة رانيا يوسف! ملكة جمال الاردن تخطف الانظار بإطلالة رانيا يوسف! 2019-01-14 | 10:40:55

أثارت ملكة جمال الأردن زينة العلمي، جدلاً كبيراُ بسبب فستانها الشفاف، وذلك خلال...

اصالة تدافع عن ملكة جمال الجزائر اصالة تدافع عن ملكة جمال الجزائر 2019-01-13 | 14:48:10

كتبت الفنانة أصالة نصري تدوينة على انستغرام، تعدد فيها مناقب ملكة جمال الجزائر...

ياسمين الخطيب تعترف بزواجها من خالد يوسف ياسمين الخطيب تعترف بزواجها من خالد يوسف 2019-01-13 | 10:32:03

كشفت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب عن حقيقة الصورة المتداولة بصحبة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids موسم السباحة نصف حالات الوفاة غرقا افتتاح شواطئ البحر برك سباحة عريس أمير ابو حسن الأقصى القدس المسجد يفتتح يختتم شهره العسل في عريسعدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد سخنين معسكر تدريبي خوض اتحاد ابناء فريق بولندا سافر لاعبون جدد تعزيز استعدادات افتتاح الموسم الكروي الجديد غطاس فاتن سرطان ثدي مؤتمر الناصرة مكافحة جمعية السران حادث طرق مفرق الحلزون قرب طمرة سيارة حافلة اصابة 15 شخصا بينهم اطفال الافراج سعيد نفاع عضو كنيست سابق السجن مصلحة افراج سهيد حيادري فنانة سخنين شعبي عم يتألم اغنيةعقد راية الصلح عائلتين فحماويتين ام الفحم جاهة صلح أهل خير اتمام خلاف بين لحوم 12 طن مصنع لحوم كفر كنا ضبط ابادة مصادرة الشرطة الصحة وزارة محمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادحريق بيت ابو سنان اطفاء استنفار اخماد النيران قرية قنابل مسدس ذخيرة امشاط تفتيش قرية ابو سنان سلاح شرطة عكا بسام الصفدي مراسل اطلاق سراح الافراج قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com