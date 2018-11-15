احذروا, إبر, الخياطة, في, الفاكهة!,

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يدرك الجميع أن ممارسة الرياضة مهمة وضرورية للحفاظ على الصحة البدنية والمعنوية....
توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن مرض السكري يبدأ في تقليص حجم الدماغ في منتصف العمر،...
أظهرت نتائج دراسات أجريت مؤخرا أن تناول الأرز الأبيض لا علاقة له بزيادة خطر...
اعتاد مزارع كوبي اصطياد عقرب مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية، كي يلدغ نفسه...
توصل علماء من كوريا الجنوبية إلى أن الأرز الأسود يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن...
أكد العلماء أن كرنب بروكسل يستحق لقب مادة فائقة، لأن تناوله يخفض من خطر الإصابة...
حين يتقدم الإنسان في العمر فإن من الطبيعي أن يشيب شعره فيكتسي لون البياض، لكن هذا...
يعتقد البعض بالخطأ أن ممارسة اليوغا تتطلب الكثير من الجهد البدني والحركات...
جرت العادة على وصف زيت السمك وفيتامين D وجميع المعادن الأخرى والفيتامينات...
أكدت دراسات عديدة أن للقهوة فوائد كثيرة للجسم، وقد يسبب تناولها بعض الأضرار...