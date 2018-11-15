احذروا, إبر, الخياطة, في, الفاكهة!,

وجدت أخصائية المكياج في قناة "إي بي سي نيوز" كلير بونسر، إبرة في الإجاصة بينما كانت تتناولها، بعد أن اشترتها من المتجر جنوب شرقي ملبورن.

وعندما راجعت المتجر الذي اشترت منه ال​فاكهة​ أخذوها منها وبدأ المتجر بالتحقيق في القضية.تجدر الإشارة إلى أنه بدأ المواطنون في استراليا بالعثور على إبر الخياطة في الفاكهة منذ شهر أيلول الفائت. وبدأت القضية بال​فراولة​، ومن ثم تم العثور على الإبر في التفاح والموز والمانغو.وألقت محكمة مدينة بريزبن القبض على المواطنة الفيتنامية مي أوت تشين بتهمة وضع الإبر في الفراولة.