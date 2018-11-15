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جديد على الرفوف لشتاء صحي ودافئ



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ماركة الشاي پومپيدور تطرح: خلطة شاي بطعم زنجبيل وكركم. ماركة الشاي العالمية پومپيدور  تطرح لأول مرة خلطة نباتات بطعم خاص: زنجبيل وكركم, بدون كفائين و 100% مركبات طبيعية.


 لجذور الزنجبيل مزايا صحية كثيرة وهو كخزانة ادوية من الطبيعة. بالإضافة, الزنجبيل هو مصدر جيد للڤيتامينات والمعادن. 

السعر: 14.90 - 17.90 ش. لتغليفة 20 كيساً.

متوفر في جميع شبكات الغذاء والتسويق والحوانيت المختارة.


جديد على الرفوف لشتاء صحي ودافئ




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