جديد, على, الرفوف, لشتاء, صحي, ودافئ,

لجذور الزنجبيل مزايا صحية كثيرة وهو كخزانة ادوية من الطبيعة. بالإضافة, الزنجبيل هو مصدر جيد للڤيتامينات والمعادن.السعر: 14.90 - 17.90 ش. لتغليفة 20 كيساً.متوفر في جميع شبكات الغذاء والتسويق والحوانيت المختارة.

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