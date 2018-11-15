"ڤيسوتسكي", تطرح, الجيل, القادم, للشاي, الاخضر..,

مجموعة "الشاي الأخضر" بإضافة ماتشا يابانية حقيقية: شاي اخضر كرز بإضافة مسحوق ماتشة. وشاي اخضر قرفة وزنجبيل, زعفران مع اضافة ماتشا.يعتمد على استعمال مركبات طبيعية فقط, ويتم تسويقه بتغليفات تحتوي على 25 كيس حيث كل كيس مغلق بتغليفة مغلقة للحفاظ على الرائحة, المذاق والطزاجة.الأسعار تتراوح بين 14.90 - 27.70 ش.

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