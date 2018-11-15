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النيابة العامة السعودية: جثة جمال خاشقجي جرى تقطيعها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت النيابة العامة السعودية الخميس إنه تم  توجيه التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وعددهم 21.



وفي مؤتمر صحفي في الرياض، قال متحدث باسم النيابة العامة أنه تم إقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية".


وقال إن  أحمد عسري نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق "هو من أمر بتشكيل فريق اغتيال خاشقجي"، ولفت إلى أن "التحقيقات أظهرت أن أصل الحدث هو إقناع خاشقجي بالعودة إلى المملكة، مضيفا أن "فريق الاغتيال قدم تقريرا مضللا لنائب رئيس الاستخبارات السابق".


وكشف أن النيابة العامة توصلت إلى أن جثة خاشقجي "تم تقطيعها في مقر القنصلية السعودية قبل نقلها خارج القنصلية"، موضحا أن "هناك شخص وحيد من فريق الاغتيال سلم الجثة إلى متعهد محلي".


وأضاف أن الجانب السعودي بـ"انتظار ما طُلب من الجانب التركي تزويد النيابة العامة بالأدلة والقرائن التي تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة بهذه القضية".


وأشار إلى أن النيابة العامة "طلبت الحكم بإعدام خمسة من الموقوفين في قضية اغتيال جمال خاشقجي، كما تطلب الإعدام لمن أمروا وشاركوا في عملية القتل".




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