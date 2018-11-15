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نجوى كرم تكشف السبب لخضوعها لعملية تجميل بأنفها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار خضوع الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لعملية تجميل في أنفها حالة جدل كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما وصفه النشطاء بحالة التغير الكبير في ملامحها بعد الجراحة.



نجوى كشفت السبب الحقيقي لخضوعها لعملية التجميل، حيث أكدت أن شكل أنفها لم يكن يتطلب إجراء عملية، لكن كان تنفسها ليس مريحا، بالإضافة إلى أن وجود التواء في عظمة الأنف أصبح مزعجا لها مع الوقت، كما كانت تشتكي من وجود لحمية.


الفنانة اللبنانية أضافت، في لقائها ببرنامج MBC Trending ، أنها أخبرت الطبيب المعالج إنه إذا كان ضروريا إجراء هذه العملية، فهي تريد تعديل شكل الأنف قليلا.


وردا على عدم تقبل البعض لخضوعها لهذه العملية، قالت: “أهم شيء أن يكون نفسي مضبوط وصوتي يخرج بشكل مريح، ثم يأتي الشكل في المرتبة الثانية، وأنا قد أخذت وقتا كثيرا حتى قررت الأمر”.


وكانت نجوى كرم قد كشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة لها، إنها تعرضت لحادث في أنفها منذ سنوات وأنها خافت وقتها الخضوع لعمليات تجميل وذلك بسبب الخوف من التأثير على صوتها.


وكانت نجوى، قد صرحت قبل ذلك أيضًا أنها لا تمانع الخضوع لحقن البوتكس، وذلك لأن كل عمر وله متطلباته.


يذكر أن الفنانة اللبنانية كانت قد تصدرت موقع “تويتر”، بعد ساعات قليلة من ظهورها في عزاء والد الفنان فارس كرم، وذلك في هاشتاج تضمن اسم “أنف نجوى كرم”، والذي تعرضت فيه لانتقادات البعض بينما أكد البعض أنه من حقها وليس لأحد التدخل في ذلك.




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