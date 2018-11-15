"غير, المنتهي".., الأرقام, تضع, رونالدو, على, عرش, أوروبا,

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دخلت دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأول مرة على خط...
واصل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، تقدمه على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في قائمة...
فندت صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الإسبانية جورجينا رودريغيز، الشائعات...
تعرض النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى هتافات عنصرية من جماهير...
بعد الضغوط التي تعرض لها بسبب أدائه هذا الموسم، تلقى نجم ريال مدريد، البرازيلي...
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن...
كثفت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، تحركاتها من أجل توفير بديل مناسب للدولي...
أعلن نادي برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن لاعبي الفريق...
تتجه الأنظار الليلة (الساعة 10 بتوقيت القدس ) صوب ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا...
في الوقت الذي انتظر عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي...