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مهرجان جماهيري في ام الفحم احتفالاً بفوز د. سمير محاميد



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نظمت قائمة "البيت الفحماوي" مهرجاناً حاشداً في الواحة بمدينة ام الفحم احتفالاً بفوز الدكتور سمير صبحي محاميد برئاسة بلدية ام الفحم بعد تغلبه على الشيخ خالد حمدان اغبارية بفارق 1340 صوتاً،  اذ حصل على 13200 صوتا مقابل نحو 11860 صوتا للشيخ خالد حمدان، مع الاشارة الى انه كان هناك حوالي 700 صوت ملغ.




وحضر المهرجان جماهير غفيرة من اهالي ام الفحم التي احتفلت بهذا الفوز الذي حققه الدكتور سمير محاميد، كما تخلل المهرجان كلمات عديدة لاعضاء وكوادر من البيت الفحماوي واختتمها الدكتور سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم المنتخب .




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