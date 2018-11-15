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رئيس بلدية اللد المحامي يائير رفيفو يدعو الجميع للإنضمام للائتلاف البلدي



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قال رئيس بلدية اللد المحامي يائير رفيفو، بعد انتخابه لولاية ثانية لرئاسة بلدية اللد انه كان، ما زال وسيبقى رئيسًا لبلدية كل المواطنين في مدينة اللد دون اي استثناء وانه يعمل لمصلحة كل المدينة وكل مواطنيها.


وأكد رفيفو انه يرغب جدًا انضمام القائمة العربية (النداء العربي والنهضة) الى الائتلاف وقال: "كرئيس بلدية اللد يهودًا وعربًا متدينين وعلمانيين ولا داعي للحديث والأقاويل لأن الأفعال على ارض الواقع تثبت ذلك. هناك من يتحدث منذ سنوات ومستمرين في الحديث والتحريض وهناك من عمل واشتغل في كل احياء المدينة ولكافة الأوساط فيها، وان بث الأكاذيب والإشاعات لن تنقذ اصحابها ولا يمكن ان تغطي او تمحو الحقيقة او الواقع".


وكان رفيفو في خطابه الاول بعد الانتخابات قد وجه دعوته لكل الكتل والأحزاب المتمثلة في المجلس البلدي الدخول الى المفاوضات دون قيود او شرط والإنضمام الى الائتلاف البلدي لما فيه مصلحة للمدينة وسكانها جميعًا.


القائمة العربية في المجلس البلدي وضعت شرطًا اساسيًا لدخولها للائتلاف وهو حصولها على منصب نائب رئيس البلدية لكن منصب نائب رئيس البلدية هو منصب سياسي والتزمت بذلك للقوائم التي دعمتني قبل الانتخابات وعملت على انتخابي. ومع ذلك فإن اعضاء البلدية العرب مدعوون للانضمام الى الائتلاف البلدي الان فهناك العديد من المناصب والوظائف والصلاحيات والميزانيات خاصة للمجتمع العربي لنعمل معًا ويدًا بيد بهدف تطوير كل المدينة دون استثناء. "واضاف رفيفو" في كل الاحوال وان قررت القائمة العربية الانضمام للائتلاف او عدم الانضمام فإنني ملتزم بالعمل من اجل كافة المواطنين في المدينة وأيضًا للعمل على سد الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي في اللد الأمر الذي بدأناه منذ سنوات".


وفي الختام قال رفيفو: "انني مستمر بأذن الله تعالى بالعمل على تقوية التعايش العربي اليهودي في المدينة ومن اجل تنظيم البناء في الاحياء العربية وتقوية جهاز التربية والتعليم ومحاربة الجريمة وتحسين جودة الحياة لكل المواطنين يهودًا وعربًا".




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- عرابه

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