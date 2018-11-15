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تفكيك جسم مشبوه امام وزارة الخارجية بالقدس



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 استدعت قوات الشرطة خبراء المتفجرات الى مقر وزارة الخارجية الاسرائيلية بمدينة القدس ، ظهرا، للاشتباه بجسم مشبوه بحقيبة شخص.


وذكر ان الشرطة اشتبهت بوجود عبوة ناسفة بحقيبة احد الاشخاص، وتم استدعاء الخبراء واخلاق الموظفين من مقر الوزارة.


وتم اغلاق شارع "رابين" بالمنطقة بالاتجاهين والطلب من سائقي السيارات تغيير مسار اتجاههم.




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