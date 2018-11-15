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قناع وجه عني بحامض هيالورونيك



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L'oreal Paris توسّع مجموعة مستحضرات محاربة الشيخوخة "رڤيتاليفت فيلر" وتطرح: Revitalift Filler Hyaluromas - قناع عناية غني بحامض هيالورونيك كإضافة مكثفة لروتين العناية اليومي.


Revitalift Filler مثالية للاستعمال في الليل لأن في ساعات الليل تتفرغ البشرة للتجدد. تمتص تغذية ورطوبة مضاعفة عما تفعل في ساعات النهار وهذا فعلاً افضل وقت للعناية بها.


للقناع نسيج من جِل منعش مع كريات كريات جِل تحتوي على تركيز عالٍ لحامض هيالورونيك صافٍ, تذوب خلال الدّهن على البشرة, لإعادة الحجم لبشرة الوجه وتخفيف التجاعيد. من الصباح الأول تظهر بشرة الوجه ناعمة ولّينة وبرّاقة اكثر, باستعمال ثابت يعود الحجم لبشرة الوجه مع اخفاء التجاعيد.


السعر: 110 ش. 




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