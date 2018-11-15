قناع, وجه, عني, بحامض, هيالورونيك,

Revitalift Filler مثالية للاستعمال في الليل لأن في ساعات الليل تتفرغ البشرة للتجدد. تمتص تغذية ورطوبة مضاعفة عما تفعل في ساعات النهار وهذا فعلاً افضل وقت للعناية بها.للقناع نسيج من جِل منعش مع كريات كريات جِل تحتوي على تركيز عالٍ لحامض هيالورونيك صافٍ, تذوب خلال الدّهن على البشرة, لإعادة الحجم لبشرة الوجه وتخفيف التجاعيد. من الصباح الأول تظهر بشرة الوجه ناعمة ولّينة وبرّاقة اكثر, باستعمال ثابت يعود الحجم لبشرة الوجه مع اخفاء التجاعيد.السعر: 110 ش.

تابعونــا

النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر 2019-01-11 | 11:00:31 يحظى الشاي بشعبية واسعة في العالم، لكن الإكثار من هذا المشروب لا يناسب بعض...

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 2019-01-10 | 12:07:01 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 SHE LOVES BEEING LOVED الڨالنتاين هو أكثر يوم...

العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 2019-01-09 | 13:09:19 توجت العراقية آية أغا بلقب Miss Arab USA 2019ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة لهذا...

7 مشاكل تزيد خطر الإجهاض 2019-01-08 | 16:00:49 من المعروف أن بعض العوامل مثل التدخين أو الأدوية أو الإقامة في بيئة ملوثة تهدد...

تشكيلة معاطف Crazy line تمنحك الدفيء في موسم الشتاء البارد‎ 2019-01-07 | 11:14:09 مع الانخفاض الملحوظ في هذه الايام على درجات الحرارة ، تبدأ النساء في البحث عن حلول...

"توريد الشفاه" بالليزر.. الآثار والبدائل الطبيعية 2019-01-04 | 14:49:53 يختلف لون الشفاه من شخص لآخر، وقد تحمل لونا داكنا لدى بعض الأشخاص، لذا تلجأ بعض...

سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين 2019-01-02 | 14:50:24 بينما تداعب فيكي غرين توأميها المولودين حديثا، لا يمكنها أن تتخيل أنها دخلت...

الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة 2019-01-02 | 10:33:39 كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر لا تحمي الأطفال...

عرضت زوجها للبيع وهذا السعر الذي طلبته !!! 2019-01-01 | 12:40:11 سيدة ألمانية اثارت جدلا واسعا حيث قامت بعرض زوجها للبيع من خلال شبكات الانترنت...